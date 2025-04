Mugello, le Misericordie fiorentine al lavoro per ripulire il torrente Rovigo

Più di 30 volontari coinvolti in un intervento di bonifica per cominciare a rimuovere gli 800 mila metri cubi di rifiuti riemersi nel torrente Rovigo dopo l’alluvione di marzo. È l’intervento organizzato oggi dal Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina, che vede impegnati sul posto 14 volontari della Misericordia di Firenzuola, che stanno operando lungo il corso del fiume per rimuovere i rifiuti e mettere in sicurezza l’area.

Le operazioni coinvolgono complessivamente circa 30 volontari, in collaborazione con Anpas, Vab e Croce Rossa Italiana. I lavori si svolgono nell’arco della giornata, dalle 9 alle 17, e rappresentano il primo passo per il risanamento ambientale di una zona profondamente colpita dal maltempo di marzo, dopo che una frana ha portato alla luce una vecchia discarica, attiva oltre cinquant’anni fa e da tempo dimenticata.

“I volontari delle nostre Confraternite sono da sempre molto attivi nel fronteggiare le emergenze climatiche – dice Edoardo Berionne, referente del Coordinamento delle Misericordie Fiorentine –. Quello che è successo ci dimostra quanto il territorio abbia ferite aperte, spesso invisibili, che il cambiamento climatico e gli eventi estremi rischiano di far riemergere”.

«Non potevamo restare fermi di fronte a questo disastro ambientale – dice Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento delle Misericordie Fiorentine –. Su questo fronte le Misericordie ci sono, grazie ai nostri volontari e ad una presenza capillare e preparata sul territorio. Per essere al fianco delle persone nelle emergenze, ma anche a tutela dell’ambiente e della sicurezza delle nostre comunità».

