Muore cadendo mentre pota l'olivo, aveva 84 anni

Un uomo di 84 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi a San Giustino Valdarno, frazione del comune di Loro Ciuffenna (Arezzo), a seguito di una caduta da un albero di olivo che stava potando. L'anziano è precipitato per diversi metri. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ma l'ipotesi principale al momento è che la caduta sia stata causata da un malore.

