Nuova area giochi anche a Santa Maria in via Pio La Torre

Nuovi giardini anche a Santa Maria, in via Pio La Torre con nuove attrezzature, area fitness e pic-nic. Questa mattina, sabato 12 aprile 2025, è stata aperta al pubblico la nuova area giochi della frazione, un restyling da 37.200 euro (IVA inclusa). Un momento atteso dalla comunità che vede la sua realizzazione e conclusione dei lavori. La nuova area inclusiva e accessibile è pronta per essere vissuta con la bella stagione.

Un investimento quotidiano non solo in termini di risorse ma anche di attenzione verso le famiglie, un lavoro costante che l’amministrazione comunale, fin dal suo insediamento sta portando avanti nell’ambito del ‘Piano delle frazioni’, rispondendo alle esigenze e alle segnalazioni che sono pervenute agli uffici comunali nel corso di questi mesi.

La settimana scorsa è stata inaugurata l’area giochi a Pagnana e il cronoprogramma non è ancora concluso. Questa mattina a Santa Maria l'intervento conclusivo e la prossima settimana si terrà la riapertura alle attività sportive del PalaGiglioli di Ponte a Elsa.

Il sindaco e l’assessore ai Lavori Pubblici e al Piano per le Frazioni e i Quartieri hanno ringraziato la ditta esecutrice e gli uffici comunali che hanno seguito e realizzato questa opera, specificando che la nuova area è accessibile e inclusiva e sarà un bello spazio vivibile per tutta la comunità.

Nello specifico, il sindaco ha affermato che, essendoci varie piccole aree gioco a Santa Maria, il lavoro è cominciato fin da subito su via Pio La Torre. Rendere le aree gioco decorose sarà una priorità nei prossimi anni, nei quartieri e nelle frazioni. A maggio arriveranno nuove risorse per lavori in 6 parchi. Per Santa Maria l'impegno del parco pubblico da 3 ettari è da avviare subito, nelle parole del primo cittadino.

L'assessore invece ha ringraziato gli uffici tecnici per questo lavoro, un'area di socialità e convivialità diversa dagli spazi virtuali di computer e telefonini, dove condividere spazi riqualificati e risistemati. Santa Maria sarà interessata anche da asfaltature lungo le strade del quartiere. L'augurio dell'assessore è che i residenti facciano da sentinella contro il rischio di atti vandalici.

Nuovi interventi per le aree verdi del Comune sono in corso d'opera e vedranno il termine nel corso del 2025, dal centro (largo della Rimembranza) fino alle frazioni (Marcignana, ecc)

COSA È STATO FATTO – I lavori sono stati compiuti dalla ditta Sarba Spa di Fossoli (Modena). È stata rimossa la vecchia pavimentazione, sostituite le due panchine, riposizionamento dei 3 giochi a molla nel giardino di via Guicciardini (dove era stato ristrutturato il gioco in legno esistente e fatta la nuova pavimentazione all'altalena pochi mesi fa). Sono stati collocati un nuovo gioco multifunzione inclusivo e accessibile, un nuovo scivolo con relative pavimentazioni antitrauma. Inoltre un tavolo per pic nic e un’area adibita al fitness.

FRAZIONI AL CENTRO – Terminato il giro della giunta nelle frazioni, dal 10 aprile è cominciato ‘Frazioni al Centro’, un calendario fitto di assemblee aperte, partendo da Monterappoli. L'appuntamento con Santa Maria è programmato per mercoledì 2 luglio e chiuderà la prima parte di questo ciclo. L’incontro col sindaco e la sua giunta si terrà alle 21 alla scuola primaria 'Michelangelo', in piazza del Convento Santa Maria, 1.

Il Piano delle Frazioni è online sul sito del Comune di Empoli al link: https://piano-frazioni-quartieri.comune.empoli.fi.it/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa