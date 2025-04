Open: proscioglimento definitivo per Renzi, Boschi e Carrai

La procura di Firenze ha deciso di non impugnare la sentenza di proscioglimento emessa nei confronti dell'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi nel procedimento penale riguardante la Fondazione Open. Di conseguenza, il proscioglimento dall'accusa di finanziamento illecito ai partiti diventa definitivo per Renzi. La stessa decisione è stata presa dalla procura, secondo quanto riportato dai media, anche per la parlamentare di Italia Viva Maria Elena Boschi e per l'imprenditore Marco Carrai, anch'essi prosciolti lo scorso 19 dicembre.

La procura ha invece presentato ricorso in appello per l'ex deputato del Partito Democratico Luca Lotti e per l'avvocato Alberto Bianchi, per l'accusa di corruzione, e per altri quattro imputati, tutti precedentemente prosciolti dal giudice per l'udienza preliminare.

Secondo le informazioni disponibili, la mancata impugnazione per Renzi, Boschi e Carrai potrebbe essere motivata dal fatto che, pur non condividendo le motivazioni del giudice per l'udienza preliminare, i reati contestati sarebbero prossimi alla prescrizione.