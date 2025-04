Palloncini lungo la Tosco Romagnola, è la sorpresa di un commerciante di San Miniato Basso

San Miniato Basso si è svegliata oggi, sabato 12 aprile, in un tripudio di palloncini lungo tutta la Tosco Romagnola. Tra i residenti mille domande su quale festa era in corso e da chi fosse allestita: un diciottesimo? Un anniversario di matrimonio? Una dolce attesa o una nascita?

In realtà l'iniziativa è stata lanciata dal negozio L'Officina delle Feste, che a 12 anni dall'apertura si sposta da viale Marconi in via Tosco Romagnola Est n. 743, nel centro del Pinocchio. L'inaugurazione del negozio dedicato all'allestimento di feste per tutta la famiglia è in programma oggi alle 16.30 e per questo i titolari hanno scelto un 'flash mob' di sicuro impatto. Tanto che tutti ne stanno parlando!

Nei nuovi ampi locali potrai trovare composizioni e allestimenti con palloncini, articoli per party, stampante alimentare, confetti, coordinati in carta.

Fonte: CCN San Miniato basso

Notizie correlate