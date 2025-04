Protezione civile, al via la messa in sicurezza del torrente Rovigo a Firenzuola

a Colonna Mobile della Protezione Civile regionale è da oggi operativa a Firenzuola, sul torrente Rovigo, in supporto alle attività già in corso da parte di Hera e del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

“L’intervento è finalizzato alla raccolta dei rifiuti dispersi lungo l’alveo e alla messa in sicurezza ambientale del corso d’acqua, nell’ambito di un’azione integrata di tutela del territorio e salvaguardia dell’ecosistema fluviale. E’ un’attività che conferma anche il forte impegno della Regione per la riqualificazione ambientale del torrente Rovigo, un obiettivo strategico per la tutela del paesaggio e della qualità dell’ambiente nell’Alto Mugello” afferma il presidente della Regione, Eugenio Giani.

“È un’importante operazione che si affianca alle attività già avviate sul territorio – dichiara l’assessora regionale alla Protezione Civile, Monia Monni – e che vede impegnati i volontari della colonna mobile regionale in coordinamento con i Centri operativi comunali (COC) di Firenzuola e Palazzuolo sul Senio.”

Considerata la natura impervia dell’area, le operazioni si svolgono con il supporto del Soccorso Alpino, a garanzia della sicurezza degli operatori. Sono state individuate 21 aree operative sicure lungo il corso del torrente, che permettono di lavorare in condizioni di massima sicurezza.

Sono 23 i volontari specializzati in logistica operativa, appartenenti alle associazioni Anpas, Croce Rossa Italiana, VAB e Misericordie, dotati di tutte le attrezzature necessarie per intervenire in sicurezza. Le attività sono coordinate dalla Regione, in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze e i Comuni coinvolti.

“Questa operazione dimostra ancora una volta la forza del sistema di Protezione Civile toscano, fondato su una solida rete di collaborazione tra enti, volontariato e istituzioni locali – aggiunge Monni –. Ringrazio tutte le donne e gli uomini impegnati per la loro dedizione, competenza e spirito di servizio: la loro presenza sul territorio è garanzia di protezione e vicinanza concreta alle comunità.”

