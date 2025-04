"San Gimignano. Più di una storia", la città turrita si interroga sul futuro del turismo

San Gimignano è una destinazione turistica d’eccellenza, apprezzata in particolare dalle coppie di tutto il mondo. La maggior parte dei visitatori nel corso del 2024 è arrivata in coppia, con una componente internazionale superiore al 70%, ben oltre la media regionale. Inoltre, il sentiment turistico ha registrato un incremento di 2 punti rispetto alla media toscana, segno di un’esperienza sempre più positiva per i visitatori, resa tale dalla qualità dell'offerta degli operatori turistici sangimignanesi.

Sono i dati che accompagnano la fase finale del progetto "San Gimignano: con gli occhi della città, guarda, racconta e rispetta il Patrimonio dell’Umanità", che nel 2022 ha ottenuto un finanziamento del Ministero del Turismo per la valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico‐culturale che hanno siti riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell’Unesco.

I dati sono stati presentati durante l’evento "San Gimignano. Più di una storia", che si è svolto oggi nella Sala di Dante, nel centro storico Patrimonio Mondiale dal 1990. Nell’occasione è stata illustrata anche la nuova segnaletica urbana, realizzata in coerenza con la nuova identità visiva ideata grazie al progetto.

Il progetto ha portato a un significativo rinnovamento della comunicazione e della promozione turistica della città, mettendo al centro la comunità, le esperienze e le capacità delle persone, puntando sullo straordinario valore universale della destinazione. Tra le azioni realizzate: la creazione di una nuova identità visiva, un nuovo City Brand, il lancio del portale turistico www.sangimignano.eu, il restyling dell’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, il rinnovamento della segnaletica urbana, l'utilizzo della tecnologia e dell'analisi dei big data a supporto delle scelte. La città è stata protagonista della campagna di comunicazione "San Gimignano. Più di una storia", diffusa su giornali, riviste e social media, con due eventi di presentazione, un contest per il coinvolgimento degli operatori locali, campagne di advertising e la partecipazione a fiere nazionali e internazionali. A supporto di tutto ciò, è stata attivata una "Data Room" per il monitoraggio in tempo reale della destinazione e del sentiment online.

Questi in sintesi i risultati raggiunti durante l’attuazione del progetto “San Gimignano: con gli occhi della città, guarda, racconta e rispetta il Patrimonio dell’Umanità”:

- Sentiment turistico in crescita: il valore registrato è stato di 2 punti superiore rispetto alla media toscana, a conferma di un miglioramento nella percezione dell’esperienza vissuta dai visitatori.

- Miglioramento dell'indice di sostenibilità: nonostante il picco di agosto, tutti i settori hanno mostrato progressi, riducendo la pressione turistica sulla destinazione.

- Stagionalità in espansione: incremento rispetto al 2023, con un trend positivo rispetto al periodo pre-Covid, anche grazie alle politiche pubbliche messe in campo.

- Turismo internazionale oltre il 70%: San Gimignano ha continuato a distinguersi per l’elevata attrattività verso i visitatori stranieri, superando la media regionale.

- San Gimignano meta ideale per le coppie: l’analisi ha confermato la prevalenza di viaggi in coppia tra i visitatori della città.

"Questo progetto – dice il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci – ha rappresentato un passo fondamentale nella nostra strategia di valorizzazione turistica, che pone al centro la comunità, e la sostenibilità della destinazione. Oltre la logica dei numeri crescenti, a noi interessa che stia prima di tutto bene la comunità ospitante, perchè se funziona la comunità funziona il turismo. I dati ci confermano che San Gimignano sta crescendo come meta di eccellenza internazionale, con una percezione sempre più positiva e un turismo sempre più consapevole dello straordinario valore universale che viene a conoscere e visitare. Ma il progetto non è un punto di arrivo, quanto un trampolino di lancio di una strategia turistica per gli anni 2025-2029 che renda la destinazione ancora più accogliente e sostenibile, nel rispetto della sua storia e delle persone che la vivono ogni giorno”.

Il progetto si è inserito nel più ampio percorso della Destination Management Organization (Dmo) di San Gimignano, avviato nel 2021 dal Comune in collaborazione con Confcommercio Siena e Confesercenti Siena. Il coordinamento tecnico è stato affidato a Terre di Siena Lab, società in house della Provincia di Siena, mentre i partner sono stati Data Appeal, Ciclica, Opera Laboratori e Agenzia Galli Torrini.

La Destination Management Organization ha coinvolto oltre 60 operatori turistici locali, con incontri di formazione, laboratori di co-design del prodotto e supporto operativo per la promozione della destinazione. Le attività avviate non si sono fermate con la chiusura del progetto finanziato, ma continuano con nuove iniziative finalizzate a consolidare San Gimignano come una destinazione turistica perfettamente integrata con la comunità locale e attrattiva per i viaggiatori più attenti e curiosi.

Fonte: Ufficio Stampa