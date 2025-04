Senzatetto in immobile a rischio crolli in piazza Matteotti: saranno chiuse entrate

Alcuni cittadini segnalano l'aumento degli accessi abusivi di alcuni senzatetto in un immobile disabitato di piazza Matteotti a Empoli, nota come la ex Villa Cecchi. I senzatetto forzano gli accessi per trovare riparo, mettendo però in pericolo la loro stessa incolumità: l'immobile, disabitato, è infatti già stato interessato da alcuni crolli del tetto e non è sicuro.

L'accesso abusivo di persone è noto sia ai proprietari dell'immobile che all'Amministrazione comunale, e ormai da mesi si sta tentando di arginare il fenomeno.

Dal Comune fanno sapere che dopo alcune segnalazioni da parte dei cittadini arrivate nei mesi scorse e subito inoltrate al Commissariato quest'ultimo ha preso contatti con la proprietà, che ha provveduto a far murare le uscite. "Una porta - si spiega - non è stata murata in modo definitivo perché la proprietà voleva garantirsi di entrare in caso di necessità. È stata quindi messa una catena che, però, è stata rotta. Il Comune ha chiesto al Commissariato, autorità di pubblica sicurezza, di chiedere alla proprietà di chiudere in modo definitivo anche quella porta. Il commissariato ha preso contatti con la proprietà e la proprietà si è impegnata a chiudere quell'uscita in modo definitivo, anche con una porta blindata", così il Comune.

