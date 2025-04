'Street Food', ultime serate al parco di Serravalle

Ultimi due giorni con lo “Street Food” al parco di Serravalle. Oggi (12 aprile) e domani, domenica 13 aprile, gli stand apriranno anche per l’ora di pranzo. Anche ieri sera (venerdì) in tanti hanno scelto di trascorrere una bella serata immersi nella natura tra food e musica live.

Pesce in Barca (frittura di pesce e paella), La Brace Mobile (bombette di albero bello), Street Food Firenze (specialità toscane), Van Burger (Hamburger di vera Angus), Master Arrosticini (Arrosticini di pecora, olive all’ascolana, cremini), Mizzeca (cannoli, arancini, cassate siciliane), Firenzen (japponese e thailandese), Tati e Patate (patata farcita), Golo Pork (pulled pork), Master Chips e un food truck messicano: sono soltanto alcuni dei truck che si possono trovare al parco. Un bel viaggio del gusto tra i prodotti vicini e lontani.

E quando cala la sera, si faranno spazio la musica e un po’ di magia: questa sera toccherà a David Togni dj e per il gran finale, domenica 13 aprile, doppio divertimento. Ci saranno Tommago alle 17 e alle 21, Camilla Selmi dj.

L’evento è stato promosso dall’associazione Jump Live, in collaborazione con Food Festival e cooperativa sociale Sintesi Minerva ed è patrocinato dal Comune di Empoli.

Per informazioni contattare associazionejumplive@gmail.com, Roberto 331 9749060 e Luca 334 8092835.

FESTA DI PASQUA - La nuova stagione al parco di Serravalle è soltanto all’inizio. Smontati gli stand del food, il parco si trasformerà in un grande palco per accogliere la ‘Festa di Pasqua’. Evento promosso dall’associazione Jump Live, in collaborazione con cooperativa sociale Sintesi Minerva, l’associazione culturale Sète ed è patrocinato dal Comune di Empoli.

Da venerdì 18 a lunedì 21 aprile 2025 con Connessioni Sonore (18 aprile), Federico Poggipollini and the Crumars in concerto con apertura di Andrea Brunini e Centherbe (19 aprile), domenica 20 aprile, Luca T Dj per un viaggio ‘Afrogold’ e per chiudere in bellezza, il giorno di pasquetta (21 aprile) arriveranno loro: Cecco e Cipo. Ingresso libero.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

