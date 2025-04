Sudd Cobas per le 40 ore di lavoro settimanale, ancora scioperi e iniziative

Proseguono le iniziative dei Sudd Cobas che in una nota informano sulle ultime azioni intraprese in queste ore nelle aziende dell'area pratese.

"La Primavera 8X5 continua a piantare semi di giustizia nel campo dello sfruttamento. Oggi due scioperi si sono susseguiti nella mattina, in due ditte diverse nel quartiere del Soccorso.

Prima alla Wsd Srls di via Trieste, poi alla Confezione Marte in via Torquato Tasso, la mobilitazione dei lavoratori ha conquistato nuovamente contratti a tempo indeterminato grazie allo strumento dello sciopero e all’unione della comunità.

Alla Wsd Srls firmato l'accordo che stabilizza i lavoratori e conquista miglioramenti rispetto al CCNL per quanto riguarda ferie e malattia, alla Confezione Marte la firma dei contratti e dell’accordo sindacale avverrà la prossima settimana dopo un pre-accordo in data odierna.

Non solo lotte sul lavoro ma anche vertenze sociali.

Di fronte alla Wsd Srls, mentre il picchetto era in corso, nei giardini Carlo Marx si è tenuta la giornata di comunic/azione sui problemi legati a permessi di soggiorno e residenze. Un centinaio di persone hanno partecipato all'assemblea pubblica e alla passeggiata rumorosa che nelle strade del quartiere ha informato la cittadinanza sulla manifestazione che il prossimo 19 Aprile partirà alle 15:00 da Prato Centrale."

Fonte: Sudd Cobas - Ufficio Stampa