Taglio del nastro con il sindaco al nuovo Ollo Store in via Sanzio a Empoli

Si è tenuta oggi l'inaugurazione del nuovo Ollo Store a Empoli, una realtà già conosciuta e apprezzata nel centro cittadino che ora si presenta al pubblico in una veste completamente rinnovata e ampliata.

Il nuovo spazio, frutto di un'importante operazione di espansione, rappresenta un passo avanti per Ollo non solo in termini di dimensioni, ma anche di esperienza offerta al cliente. Un ambiente moderno, accogliente e tecnologicamente avanzato, pensato per rispondere alle esigenze di appassionati, professionisti e curiosi del mondo tech.

All’inaugurazione hanno partecipato clienti affezionati, fornitori, collaboratori, curiosi e autorità locali come Alessio Mantellassi Sindaco, l'assessore Adolfo Bellucci, la presidente del consiglio Simona Cioni , che hanno potuto visitare in anteprima i nuovi ambienti e toccare con mano le ultime novità in fatto di tecnologia, fotografia, informatica e molto altro.

Il nuovo store rafforza la presenza di Ollo a Empoli, confermando la volontà dell’azienda di continuare a investire sul territorio e offrire un punto di riferimento per chi cerca qualità, competenza e passione.

“Un sogno che si realizza”, hanno commentato i fondatori durante il taglio del nastro. “Volevamo creare un luogo dove chi entra possa dire wow e creare confort per i nostri ragazzi e collaboratori e pensiamo di esserci riusciti.”

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate