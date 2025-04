Taglio di vegetazione senza dovuta autorizzazione, sanzione da 600 euro

Il Nucleo Carabinieri Forestale di Volterra ha contestato a un uomo di 66 anni l'esecuzione di un taglio di vegetazione lungo un torrente senza la necessaria autorizzazione idraulica della Regione Toscana, applicando una sanzione di 600 euro. Inoltre, durante un controllo sui tagli boschivi a Santa Luce, è stata riscontrata una violazione della sicurezza sul lavoro in un cantiere forestale. Il titolare di una ditta boschiva è stato multato per non aver fornito i tesserini di identificazione agli operatori, con una sanzione complessiva di 960 euro.

