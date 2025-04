Tramvia, da lunedì 14 sera al via i lavori su viale Gramsci a Firenze

Nuovo tassello per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Lunedì sera scatta infatti la cantierizzazione in viale Gramsci tra piazza Beccaria e viale Segni.

VIALE GRAMSCI (C1): cantiere 420 metri durata 52 settimane

Questa cantierizzazione interessa 420 metri di viale tra piazza Beccaria e viale Segni ed è articolata in fasi per una durata complessiva di 52 settimane. Come già per viale Matteotti la sede stradale viene realizzata a centro carreggiata con una fermata all’altezza di via Leopardi, prevista la sostituzione dei sottoservizi e la riqualificazione di controviali, marciapiedi e piste ciclabili e delle aiuole.

Inizialmente il cantiere interesserà il viale lato Campo di Marte (direttrice verso piazza della Libertà), successivamente si sposterà sul lato opposto (direttrice verso piazza Beccaria), per poi interessare la parte centrale della carreggiata e infine i controviali. Durante tutte le fasi del cantiere saranno in vigore restringimenti a tratti con due corsie sempre disponibili in entrambi i sensi di marcia. Invariati i percorsi pedonali e ciclabili come pure quelli per il trasporto pubblico.

Fasi 1-2: cantiere su controviale e viale lato Campo di Marte (direzione piazza della Libertà), durata 18 settimane

I lavori consistono nella realizzazione dell’acquedotto, delle sistemazioni stradali e delle opere a verde intorno alle alberature. Previsti anche interventi sugli altri sottoservizi e opere impiantistiche. La durata prevista è 17 settimane. Il cantiere interessa una corsia e la porzione del controviale tra le alberature con restringimento, il resto del controviale resta aperto con il mantenimento della sosta tranne i posti tra gli alberi e nel tratto tra piazza Beccaria e via Colletta (durante la fase 2). Garantite due corsie per senso di marcia.

Fase 1: tratto viale Segni-via Colletta, durata 12 settimane

Si inizia lunedì 14 aprile dalle 21 (fino alle 5) con le operazioni per la predisposizione della viabilità con la posa delle recinzioni leggere. Questi interventi proseguiranno anche la notte successiva per poi iniziare, dalle 5 di mercoledì 16 aprile, la cantierizzazione vera e propria. Saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta tra le alberature. Durante questa fase proseguono anche i lavori già iniziati per realizzare la nuova cameretta dell’acquedotto sul tratto prospicente piazza Beccaria (direttrice verso l’Arno).

Fase 2 tratto via Colletta-piazza Beccaria, durata 6 settimane

Il cantiere si sposta nel tratto successivo del viale con l’istituzione degli stessi provvedimenti (restringimenti di carreggiata e divieti di sosta tra le alberature a cui si aggiungono anche quelli sul controviale).

Al termine delle prime due fasi il cantiere si sposta sull’altro lato del viale (direttrice verso piazza Beccaria).

Fasi 3-4: cantiere su controviale e viale lato centro (direzione piazza Beccaria), durata 10 settimane

I lavori consistono in interventi sui sottoservizi, opere impiantistiche, sistemazioni stradali e opere a verde intorno alle alberature. La durata prevista è 10 settimane. Il cantiere interessa una corsia e la porzione del controviale tra le alberature con restringimento, il resto del controviale resta aperto con divieti di sosta nei tratti interessati (saranno disponibili anche quelli sull’altro lato del viale). Garantite due corsie per senso di marcia.

Ecco i dettagli delle fasi.

Fase 3: cantiere viale Segni-via Leopardi, durata 6 settimane

Fase 4: cantiere tra via Leopardi-piazza Beccaria, durata 4 settimane

Le fasi successive prevedono la realizzazione della sede tranviaria al centro del viale (fase 5) e la riqualificazione dei controviali (fase 6).

Fase 5: cantiere tratto viale Segni-piazza Beccaria, durata 17 settimane

In questa fase i lavori si sposteranno al centro del viale e interesseranno l’intero tratto del cantiere. Oltre alla realizzazione della sede tramviaria e della fermata “Leopardi” sarà effettuata la sistemazione dei sottoservizi. Anche in questo caso per la viabilità saranno a disposizione due corsie per senso di marcia sui due lati del cantiere. I controviali non saranno interessati dai lavori.

Fase 6: controviali tratto viale Segni-piazza Beccaria, durata 7 settimane

È l’ultima fase delle lavorazioni e consistono nella riqualificazione dei controviali con chiusura dei tratti interessati. I lavori della sede tranviaria sono conclusi e la viabilità è quella prevista con la linea in esercizio, quindi due corsie per senso di marcia.

GLI ALTRI LAVORI

Oltre al cantiere su viale Gramsci la prossima settimana è in programma un nuovo intervento di asfaltatura delle viabilità alternativa che interesserà via Telesio. Da martedì 15 a giovedì 17 aprile in orario 21-5 saranno in vigore restringimenti di carreggiata e divieti di sosta tra piazza Oberdan e via Capo di Mondo.

Inoltre da martedì 15 a giovedì 17 aprile saranno effettuate anche le prove di trazione sulle alberature in piazzale Donatello con restringimenti puntuali della carreggiata in corrispondenza delle piante interessate dall’intervento. Sempre in piazzale Donatello sarà effettuato un intervento notturno su uno scarico fognario. Dalle 23.30 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 aprile sarà in vigore un restringimento di carreggiata da Borgo Pinti verso via Alfieri.

PARCHEGGIO NOTTURNO PER I RESIDENTI LUNGO I CANTIERI

Si ricorda che i residenti nelle aree dei cantieri possono utilizzare i posti gratis in orario notturno nei parcheggi di Firenze Parcheggi Parterre, Alberti e Beccaria previa presentazione della richiesta sul portale della SAS. Si tratta complessivamente di 400 posti (200 al Parterre e 100 negli altri due) a disposizione dalle 19 alle 8. Possono presentare richiesta i residenti nell’area compresa nel seguente perimetro: viale Lavagnini, via Duca d’Aosta, via Zara, via Micheli, via Gino Capponi, via Giusti, via Alfieri, piazza D’Azeglio, via Niccolini, via della Mattonaia, via dell’Agnolo, via delle Conce, via Ghibellina, via delle Casine, lungarno della Zecca Vecchia, lungarno del Tempio, lungarno Colombo, via di Bellariva, via Lanza, via Casati, via Aretina, via di San Salvi, via Chiarugi, via di Credi, via Mannelli, via Villari, via Scipione Ammirato, via Piagentina, via Fra’ Giovanni Angelico, via Cimabue, via Giordano Bruno, piazza Oberdan, via Bovio, viale Mazzini, via Guerrazzi, via varchi, via dei Della Robbia, via degli Artisti, via Ficino, piazza Savonarola, via Giacomini, viale Don Minzoni, via Spaventa, via Madonna della Tosse.

Per info: https://www.comune.fi.it/parcheggio-facile

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa