Uomo accoltellato in agguato a Prato, anche spari. È il secondo in pochi giorni

A Prato si è verificato un nuovo grave episodio di violenza tra cittadini di origine cinese. La scorsa notte, intorno all’1:15 in via del Purgatorio, un uomo è stato aggredito da un gruppo di connazionali armati di coltelli, manganelli telescopici e armi da fuoco. Secondo quanto riferito dalla procura, gli assalitori “hanno esploso diversi colpi” e la vittima è stata colpita da “più coltellate”. L’uomo è stato ricoverato in ospedale, ma fortunatamente “non corre pericolo di vita”.

Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e chiarire il movente dell’agguato. La procura, in una nota ufficiale, ha sottolineato che “continua l’escalation criminale nel territorio pratese”. Solo due giorni fa, infatti, si era verificato un altro episodio di estrema violenza tra cittadini orientali: un uomo era stato ridotto in fin di vita a colpi di mazza e una donna ferita gravemente all’interno di un circolo, sempre a Prato, durante un’incursione armata. Le due vittime di quell’attacco facevano parte di un gruppo di tre persone provenienti da Francoforte.

La situazione desta forte preoccupazione per la frequenza e la gravità degli episodi, e le autorità stanno intensificando gli sforzi per contrastare quella che appare come una pericolosa spirale criminale.