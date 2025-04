A San Miniato Basso si parla di Pace e della Democrazia, iniziativa del PD

Il circolo PD di San Miniato intitolato a “Giorgio Savini, insieme all'Unione comunale del PD, ha organizzato un incontro-dibattito dal titolo “PACE e DEMOCRAZIA”, martedì 15 aprile alle ore 21:15, presso la Casa Culturale (sala Gabbriello Bertini), piazza G. Scali a San Miniato Basso.

Sarà l'occasione per confrontarci apertamente sui valori della Pace e della Democrazia, temi fondamentali in questo particolare momento storico.

Sentiamo forte la necessità di discutere, in modo aperto e approfondito, sulle guerre in atto (in Ucraina, a Gaza e in tanti altri luoghi del mondo), sulla corsa al riarmo, sulla privazione dei diritti di cittadinanza esercitata anche da governi di lunghe tradizioni democratiche e sul ruolo che deve avere l'Europa nel confronto con le grandi potenze mondiali.

Sarà anche l'occasione per capire bene il contenuto dei Referendum, per i quali il Partito Democratico indicherà di votare 5 Sì, su cui saremo chiamati alle urne l'8 e il 9 giugno prossimi. Riguardano i temi del LAVORO e della CITTADINANZA, due diritti fondamentali che stanno alla base della nostra Democrazia repubblicana e della nostra Costituzione.

Il programma, che allego, prevede gli interventi di

ALESSANDRA NARDINI , assessora regionale e ALESSANDRO GASPARRI , segretario generale CGIL Pisa.

Presiede Anna Maria Borrini, segretaria dell' Unione Comunale PD di San Miniato.

Introduce e coordina Vanna Profeti , iscritta al Circolo PD “Giorgio Savini” di San Miniato.

Sono invitate le Forze politiche, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni impegnate nella Cooperazione internazionale, le Associazioni che hanno aderito al Comitato provinciale per il SI ai Referendum.

