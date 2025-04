Auto perde controllo e investe un 58enne a Fucecchio, l'uomo muore in ospedale

Un uomo di 58 anni, Alessandro Talini, è stato investito ieri pomeriggio a Fucecchio in via Pisana. L'uomo, residente a Fucecchio, da quanto appreso stava tagliando la vegetazione nei pressi della sua casa quando è stato falciato dall'auto intorno alle ore 17. L'uomo è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Cisanello di Pisa. L'uomo purtroppo è deceduto. Lascia la moglie e due figli.

L'auto, con a bordo una donna di 53 anni, avrebbe perso il controllo finendo verso la banchina, ma la dinamica è ancora da ricostruire. Anche la donna è rimasta ferita, ed è stata trasportata in codice giallo al San Giuseppe.

