Chiedono 400 euro per il mancato acquisto di un'auto: due denunce per tentata estorsione

I carabinieri della Stazione di Livorno Porto hanno denunciato per tentata estorsione in concorso due uomini dell’Est Europa, entrambi già noti alle forze dell’ordine. L’indagine è partita dalla denuncia di un 50enne livornese.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava in un bar della zona Corea quando è stato avvicinato da uno dei due indagati, che conosceva solo di vista. Questo, non avendo la patente, gli ha chiesto di spostare un'auto parcheggiata poco distante. Il livornese ha accettato, guidando il veicolo per pochi metri prima di riportarne le chiavi al bar.

A sorpresa, il richiedente gli ha chiesto se volesse comprare l’auto, proposta che l’uomo ha rifiutato, non avendo mai espresso alcun interesse. Subito dopo, però, gli è stato richiesto di pagare 400 euro come "penale" per il mancato affare. Al rifiuto del pagamento, la situazione è degenerata: nei giorni successivi, l’uomo è stato minacciato dai due soggetti, che hanno continuato a pretendere i soldi, prospettando gravi conseguenze in caso di mancato pagamento.

Spaventato, il 50enne si è rivolto ai carabinieri. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini, analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona e facendo leva sulla conoscenza del territorio e dei soggetti coinvolti, già noti per comportamenti simili. Le prove raccolte hanno portato alla denuncia penale dei due uomini per tentata estorsione.

