Continua la messa in sicurezza del torrente Rovigo nel comune di Firenzuola

Avviata da sabato la messa in sicurezza del torrente Rovigo nel comune di Firenzuola. Le attività sono coordinate dalla Regione, in collaborazione con la Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze e i Comuni di Firenzuola e Palazzuolo sul Senio.

"È un punto delicato, un nervo scoperto che il maltempo di marzo ha evidenziato dando a tutti preoccupazione e al tempo stesso indicando come necessaria la convergenza di più attori, a partire dai Sindaci di Palazzuolo sul Senio e Firenzuola, per affrontare questa emergenza ambientale", dichiara Massimo Fratini, consigliere della Città Metropolitana delegato alla Protezione civile.

Le operazioni si svolgono con il supporto del Soccorso Alpino. Individuate 21 aree operative sicure lungo il corso del torrente per lavorare in condizioni di massima sicurezza.

Sono 23 i volontari specializzati in logistica operativa, appartenenti alle associazioni Anpas, Croce Rossa Italiana, VAB e Misericordie, dotati di tutte le attrezzature necessarie per intervenire in sicurezza.