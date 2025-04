Incendio in appartamento a Montopoli in Val d’Arno, persone in ospedale

I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti alle ore 12:36 in Piazza della Costituzione nel Comune di Montopoli in Val d’Arno per incendio appartamento. L’appartamento di civile abitazione posto al piano terra di un edificio di tre piani fuori terra si è sviluppato un incendio che al momento dell'arrivo della squadra aveva interessato alcune stanze.

Il personale ha prontamente estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Le persone all’interno dell’abitazione sono state trasportate all’Ospedale di Empoli per accertamenti. Le cause sono in fase di accertamento.

Sul posto il 118 e i carabinieri di Montopoli in Val d’Arno.

