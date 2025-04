La mattina del 13 aprile 2025, un motociclista di 56 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Leonardo Da Vinci, nella zona portuale di Livorno, a seguito di uno scontro con un'auto.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 11. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Svs e il medico del 118, che hanno tentato inutilmente di rianimare l’uomo.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi da parte della polizia municipale.