'Li Omini Boni' e 'Leonardo Berni' per il Cronista Toscano: la rosa dei premiati

È con vero piacere che Vinci nel Cuore e il Club per l'Unesco di Vinci, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale invia questo invito a partecipare alla serata di premiazione dell'edizione 2025 del Premio 'Li Omini Boni' per la comunicazione e del premio 'Leonardo Berni' per il Cronista Toscano, che si terrà martedì 15 aprile alle ore 21.15 presso il Teatro di Vinci, Via Pierino da Vinci 39.

La rosa dei premiati

Umberto Guidoni

Astronauta e divulgatore scientifico, è il primo europeo a visitare la Stazione spaziale internazionale.

La sua carriera è fatta di un continuo lavoro dedicato alla scienza e allo spazio: selezionato dall’Agenzia Spaziale Italiana e dalla NASA nel 1990 per la prima missione del satellite Tethered, comincia a far parte di vari equipaggi di studio per gli esperimenti legati all’elettrodinamicità nello spazio.

Come divulgatore scientifico, ha all’attivo diverse collaborazioni con radio, tv ed editoria a stampa, nonché numerosi libri.

TGR Leonardo

Leonardo è un giornale tematico che negli anni si è prefissato di unire “l’attenzione dell’attualità del quotidiano con il rigore della documentazione e dell’approfondimento”. A ritirare il premio Francesco Marino, caporedattore centrale delle testate giornalistiche regionali Rai.

Silvia Rosa-Brusin

Torinese, Rosa-Brusin ha seguito il TG Leonardo fin da quando è nato, facendolo crescere, diventandone volto della conduzione per molti anni. In lei, la comunità scientifica ha posto apprezzamenti e fiducia, fino ad affidarle il compito di fare da tramite con il pubblico.

Maura Tombelli

Montelupina, Tombelli è fondatrice e direttrice dell’Osservatorio Astronomico ‘Beppe Forti’ di Montelupo Fiorentino.

Da astronoma non professionista è riuscita a diventare la scopritrice di asteroidi più prolifica in Italia, con 199 corpi celesti, dal 1994

Giovanni Fiorentino, premio ‘Berni’ per il Cronista Toscano

Pratese, classe 1991, scrive prevalentemente per il quotidiano La Nazione (con cui ha iniziato a collaborare alla fine del 2012). Ha diretto la testata online "Novantesimo" dal 2017 al 2023. Autore del libro "Fussballpolitik. Un calcio alla democrazia", pubblicato nel 2015 dalla casa editrice "Ensemble" e presentato al Salone del Libro di Torino.

Notizie correlate