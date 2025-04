Lupi S. Croce - UPC Camaiore espugna il Pala Parenti al tie-break

Bellissimo pomeriggio di sport e inclusione al Pala Parenti. In campo, emozionante battaglia sportiva tra le due “regine” del girone D, con successo in extremis per la squadra ospite (15-17 al tie-break). A bordo campo, un evento degno di questo nome con le uova di Pasqua dell’Associazione “Per Elisa contro il Medulloblastoma” e la presenza dei ragazzi della Fondazione Stella Maris.

Tante le presenze sugli spalti, con la Curva Parenti in grande spolvero e protagonista di un bel tifo dall’inizio alla fine. I tifosi hanno organizzato anche la tradizionale lotteria, riscuotendo un bel successo in termini di adesioni. Presente a bordo campo il Sindaco di Santa Croce sull’Arno, Roberto Giannoni, e tanti graditi ospiti e ex Lupi, tra questi il tecnico della passata A2, Michele Bulleri.

Tornando al match, la Codyeco ha iniziato nel migliore dei modi, spingendo al servizio e con ogni altro fondamentale, e lasciando agli ospiti le briciole. Il grande merito di Camaiore è stato quello di non abbattersi e continuare a giocare: con il passare degli scambi sono emerse le qualità di Paoletti, fermato raramente, di Salvadori, implacabile a muro, dell’ex Giovannetti, abile nella distribuzione, e tutto quanto già noto della bella squadra dell’ex Francesconi.

Il vento è cambiato e i Lupi hanno fatto fatica a restare al passo, almeno fino alla quarta frazione, giocata a testa alta dai biancorossi, con ritrovata coesione e il giusto spirito sia nel muro-difesa che dai nove metri. Il quinto set ha rappresentato un’altalena di emozioni, con match-point per entrambe le squadre. Come ha ammesso lo stesso coach Pagliai a fine gara, i suoi ragazzi non hanno gestito al meglio alcune situazioni nei momenti decisivi. E UPC, giustamente, ne ha approfittato. Alla fine, applausi meritati per entrambe le formazioni. Il campionato tornerà dopo la pausa e soprattutto dopo la final four di Coppa Italia che vedrà la Codyeco protagonista.

La cronaca del match: Starting six. UPC con Giovannetti-Paoletti, Mellano-Poli, Rau-Salvadori, De Muro libero. Codyeco: Mignano-Da Prato. Colli-Pahor, Simoni-Caproni, Bini libero.

1set. Da Prato spacca la palla a terra per il 5-4 e dà il via alle danze. La “pipe” di Colli e un ace del Capitano segnano il primo break. Time-out Camaiore. Monster block di Pahor per il 10-5. I padroni di casa gestiscono il vantaggio, ancora Colli finalizza un’alzata di bagher con un diagonale dei suoi. Sul 14-7 secondo discrezionale per coach Francesconi. La squadra di Pagliai è devastante, Colli dal servizio porta i Lupi sul 20-10. Dentro Civinini per Simoni. Da Prato prende a muro Paoletti. Il set si chiude con un errore al servizio di Camaiore.

2set. Reagiscono gli ospiti, muro di Paoletti su Da Prato. Due errori in attacco dei biancorossi favoriscono il primo break avversario. Salvadori-Paoletti fermano Pahor, ma i Lupi rientrano e passano avanti con un primo tempo di Simoni. La partita è equilibrata e viene vissuta con grande intensità in campo e sugli spalti. Mellano e Poli fanno scattare in avanti UPC. Caproni firma subito il 13-13.Appena gli ospiti mettono di nuovo la testa avanti è Pagliai a chiamare il time-out. Al rientro una decisione contestata del direttore di gara spinge UPC a +3. La Codyeco perde la misura e la lucidità, 17-22. Da Prato ottiene il sideout, ma Camaiore è on fire. Salvadori guadagna il set-point. Colli trascina i suoi fino al 22-24, Francesconi ferma il gioco. Al rientro è ancora Salvadori a chiudere.

3set. Partenza bruciante per UPC: 0-4. Immediato il richiamo di Pagliai, Codyeco in difficoltà. Camaiore lavora bene a muro, i padroni di casa non riescono a prendere ritmo. Il mani-fuori di Mellano vale il 5-10. Salvadori in primo tempo e un muro di Rau regalando a Camaiore un vantaggio importante. Un turno di servizio di Mignano da coraggio ai Lupi. Da Prato accorcia per il 10-13. 11-17 per Camaiore, con avvicendamento Matteini-Pahor. I Lupi non riescono a fermare Paoletti, che mette palla a terra e tira sulle mani con buon esito. Anche in difesa gli ospiti si fanno preferire, la squadra di casa lotta ma non riesce a trovare il bandolo della matassa.

4set. Un turno di servizio di Rau porta subito avanti Camaiore. La Codyeco cerca di reagire, ace di Mignano. Colli trova la piazzata dell’8-8. La squadra di Pagliai difende il vantaggio, ma gli avversari non cedono niente e un pallonetto di Poli li riporta avanti, 13-14. Pareggia Colli, Da Prato va per il +1. Un raro errore di Paoletti concede il break. Momento di sbandamento per Camaiore. Mellano riporta i suoi a contatto, sono i momenti decisivi. Parziale di 0-4, discrezionale della panchina biancorossa. Paoletti difende addosso una bomba di Colli e poi mette a terra il contrattacco. Mignano firma l’ace del 20-19. Ancora Colli per il +1, quindi ace ancora del Capitano, 22-20 e secondo time-out per Camaiore. Codyeco guadagna il set-point. Chiude Da Prato.

5set. Apre il tie-break un primo tempo di Simoni, seguito da un muro di Da Prato. Caproni stoppa Paoletti, 5-3. Giovannetti mette le mani sull’attacco di Colli, 6-5, che si riscatta subito dopo con ricezione e attacco. Ritorno UPC sul 7-7, poi un errore diretto in attacco dei padroni di casa manda gli ospiti in vantaggio al cambiopalla. Due difese incredibili di Camaiore e l’attacco di Paoletti firmano il 7-9. Errore di Da Prato, poi di Colli avversari a +4 e secondo discrezionale di Pagliai. Colli dai nove metri rianima la Codyeco che torna a -1. Al pareggio, 11-11, time-out ospite. Paoletti ancora lui per l’11-12, risponde Colli 12-12. Dentro Civinini. Rau mette giù il primo tempo. Risponde ancora il Capitano. Matteini guadagna il match-point. Annulla Paoletti. Caproni trascina la Codyeco e regala il secondo match-point, non sfruttato dai biancorossi. Match-point di Poli. Chiude Paoletti.