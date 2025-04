Prima la lite, poi alcuni spari: uomo ferito ad un piede. Accade al parco delle Cascine

Momenti di tensione nel pomeriggio al parco delle Cascine, nei pressi dell’ippodromo del Visarno, dove un uomo è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco al termine di una lite.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio è avvenuto in strada, precisamente davanti alle scuderie dell’ippodromo. Durante la lite, sarebbero stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco: uno di questi ha colpito un uomo a un piede, provocandogli una ferita che, secondo le informazioni diffuse, non sarebbe grave. Il ferito è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Careggi, dove gli è stato diagnosticato un ferimento da proiettile che avrebbe trapassato il piede.

L’aggressore, secondo quanto appreso, si sarebbe dato alla fuga subito dopo aver sparato. La polizia è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini volte all'identificazione e al rintracciamento del responsabile.

Nonostante l’accaduto, le attività previste al Visarno – dove è in corso la giornata conclusiva di una manifestazione dedicata al cosplay – non hanno subito interruzioni. Gli organizzatori hanno assicurato che l’evento prosegue regolarmente, in accordo con le forze dell’ordine.

Le indagini sono attualmente in corso per chiarire la dinamica esatta dei fatti e il movente della lite sfociata nella sparatoria.