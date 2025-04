Grave incidente nella tarda mattinata di oggi a Castelfranco di Sotto, in via Francesca Nord. Due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare e una donna è rimasta gravemente ferita. La donna, 74 anni residente a Santa Croce sull'Arno, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Da quanto appreso la donna sarebbe in gravissime condizioni. Ci sarebbero altri due feriti. Sul posto oltre ai soccorsi anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: