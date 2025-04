Scontro tra due auto nel Cuoio, muore una 74enne

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi a Castelfranco di Sotto, in Via Provinciale Francesca Nord. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare e una donna è rimasta gravemente ferita. La donna, Lina Colella, 74 anni residente a Santa Croce sull'Arno, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. La donna è subito apparsa in gravissime condizioni ed è morta in ospedale. Ci sarebbero altri due feriti. Sul posto oltre ai soccorsi anche i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno estratto dall'abitacolo le persone rimaste ferite nello scontro per poi affidarle al personale del 118.

Da una prima ricostruzione la donna, che viaggiava da sola, avrebbe invaso la carreggiata opposta scontrandosi frontalmente con l'altra auto.Feriti in modo non grave tre occupanti dell'altra auto.

Notizie correlate