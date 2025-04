Un ultimo quarto da brividi condanna l'Abc Solettificio Manetti a Varese

Avvio scoppiettante su entrambe le metà campo, con il botta e risposta dall’arco tra Ciano e Carità che vale il 13-9 su cui coach Manetti utilizza il primo time out del match. Gutierrez accorcia, e la tripla di Ticciati è quella del 19-18 dopo 8 minuti, ma Varese resta in controllo ed allunga di nuovo, con Tapparo che in penetrazione infila il +5 (25-20). A fil di sirena, l’arresto e tiro dalla media distanza di Gutierrez scrive 25-22 al primo riposo.

Sul nuovo allungo Varesino, cinque punti di Gutierrez ricuciono fino al -2 (30-28), preludio al punto a punto che prosegue per tutta la frazione. Corbinelli, dalla lunga distanza, infila il primo sorpasso castellano (39-41 al 17′), ma Kouassi impatta di nuovo dalla lunetta e Carità ristabilisce il vantaggio casalingo fino al 47-46 su cui si va all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi Azzano aggancia i locali e Nnabuife rimette la testa avanti (49-51). L’Abc alza l’intensità in difesa e a rimbalzo provando a girare l’inerzia, mentre ancora Azzano e Gutierrez guidano l’attacco gialloblu fino al 49-55. Prato batte un colpo per Varese, ma l’assist di Corbinelli innesca il contropiede di Cantini per il 55-60, che diventa 55-62 con Rosi alla terza sirena.

Le triple di Tiago Scola e Carità annullano il vantaggio castellano all’inizio dell’ultimo quarto, con coach Manetti che ferma il gioco sul 63-64. Al rientro, però, la verve e l’intensità difensiva di Varese fanno la differenza e il canestro e fallo di Carità pesano come un macigno, andando a suggellare un parziale di 15-2: 70-64 al 34′. Il 2/2 di Azzano ai liberi tiene l’Abc a contatto ma Varese è padrone del campo e, spinto dai soliti Scola e Carità, scava il solco toccando la doppia cifra di vantaggio al 37′ (78-68). Così, gli ultimi 180 secondi servono soltanto a fissare un altro, amarissimo, finale.

CAMPUS VARESE – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 89-77

Campus Varese: Carità 22, Bosio, Bottelli 11, Tapparo 17, Scola Tiago 7, Kouassi 6, Turconi 3, Prato 14, Reghenziani 2, Scola Thomas 7. All. Roncari. Ass. Sacchetti.

Stats totali: 22/34 (65%) da due, 10/28 (36%) da tre, 15/18 (83%) ai liberi, 42 rimbalzi (11 off, 31 dif), 17 assist.

Abc Solettificio Manetti: Ciano 6, Rosi 2, Lazzeri 3, Ticciati 6, Corbinelli 11, Carzoli ne, Azzano 9, Nnabuife 12, Cantini 5, Gutierrez 23. All. Manetti. Ass. Cantini, Ciampolini.

Stats totali: 13/29 (45%) da due, 9/29 (31%) da tre, 24/29 (83%) ai liberi, 26 rimbalzi (6 off, 20 dif), 20 assist.

Parziali: 25-22, 47-46 (22-24), 55-62 (8-16), 89-77 (34-15)

Arbitri: Brambilla di Vimercate, Cantarini di Annicco.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino