USE, rimandata la qualificazione ai playoff

Peccato, anzi doppio peccato. La sconfitta in volata dell’Use Computer Gross a Oleggio (79-76 il finale) e la vittoria del Costone Siena a Gazzada rimandano la matematica qualificazione ai playoff. Vorrà dire che la squadra di coach Valentino andrà a prenderseli venerdì sera nel match casalingo, quando avrà sicuramente smaltito la delusione per non esserci riuscita sul difficile campo piemontese. Cosa è mancato ai biancorossi? Il classico centesimo per fare un euro, la freddezza nel gestire le situazioni nel finale, una volta arrivati a rimettere in piedi una partita fino a quel momento trascorsa sempre a rincorrere. E, se nella memoria resta il libero sbagliato da Rosselli o quello poco prima da Maric, nel conto ci vanno messi anche i due, tre possessi sbagliati nei minuti finali e, ovviamente, quel pizzico di fortuna che a volte serve e che, ad esempio, bacia in fronte Oleggio proprio nell’azione successiva al pareggio biancorosso. Nessun dramma, complimenti ai giovani piemontesi per la seconda vittoria con l’Use e si torna a casa con tanto di buono ed una voglia matta di mettere nell’uovo pasquale questi strameritatissimi playoff.

Parte meglio la squadra di casa ma la Computer Gross tiene botta e Maric impatta dall’arco: 11-11. Come nel match di andata il gioco è spumeggiante con ritmi alti e tanti canestri. I biancorossi mettono anche la testa avanti (Mazzoni per il 18-20) trovando sempre la puntuale reazione dei giovani di casa. Al 10’ siamo 27-22 ed è chiaro che, in difesa, non è la solita Use. Triplona di Maric dall’angolo per ricominciare ma Oleggio ribatte con uno 0-6 (32-25) presidiando bene il proprio pitturato dove trovare punti è un problema. I padroni di casa restano sempre avanti nel punteggio pur senza riuscire mai a scappare davvero ma, quando mancano 3 minuti all’intervallo, ecco il più 10 (42-32) che obbliga coach Valentino a chiedere minuto. Alla ripresa ancora una tripla (45-32) ed all’intervallo siamo 47-36 col ferro che respinge il tiro di Rosselli. L’Use migliore si vede al rientro in campo quando piazza uno 0-9 (De Leone, Giannone in transizione ed un Maric ormai in ritmo tanto che chiuderà a 27 personali) che autorizza a sperare in una seconda metà diversa, anche perché Oleggio finalmente fatica a trovare la via del canestro. Si arriva al 51-49, momento in cui la squadra di coach Catalani torna a fare la voce grossa e riallunga sul 60-49, parziale di 9-0. Nel finale l’Use si riavvicina fino al 64-59 del minuto 30, rimandando i conti alla frazione finale. Ora o mai più. L’Use torna sul 66-64 e poi, con Rosselli da sotto, sul 68-66. Il possesso del potenziale pareggio è sprecato con una palla persa, puntualmente punita da Oleggio. Ci riprova Rosselli con un gioco da tre punti ed ora siamo 70-69. Al minuto 3 e spiccioli la partita è ufficialmente riaperta. Mazzoni manca la tripla del pareggio e, sul rimbalzo, tecnico a De Leone: 73-69. Maric non sbaglia dall’arco (73-72) ed ancora una volta, sul possesso del potenziale pareggio, palla persa (alla fine saranno 16) e 75-72. Siamo al minuto 6 ed anche la tripla di Rosselli non va mentre scorrono i minuti. Giannone appoggia il 75-74 e finalmente, dalla lunetta, ecco il pareggio di Maric: 75-75 al minuto 8. Qui la squadra di casa trova un canestro fortunoso, mentre Rosselli sbaglia la tripla del sorpasso. Lo stesso fa Oleggio e, a 8 secondi dalla sirena, Rosselli va in lunetta ma mette solo il primo: 77-76. A quel punto fallo sistematico con Oleggio che non sbaglia: 79-76 a 5 secondi dalla sirena. Minuto biancorosso ma la tripla non arriva.

Segnarsi per venerdì sera Use Computer Gross-Gazzada, in un pala Sammontana da riempire per prendersi tutti insieme quello a cui questa squadra ha dimostrato sul campo di avere diritto.

79-76

OLEGGIO MAGIC BASKET

De Ros 2, Casella 10, Karem 7, Pilotti 4, Toffanin 7, Borsani 2, Youssef 4, Suigo 19, Lonati 16, Garavaglia 5, Ceccato, Van Elswyk 3. All. Catalani (ass. Nalon/Cardelli)

USE COMPUTER GROSS

Giannone 19, Cerchiaro ne, Baccetti 2, Sesoldi 5, Rosselli 9, De Leone 7, Mazzoni 7, Quartuccio, Tosti ne, Giantini ne, Regini ne, Maric 27. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Dell’Accio di Torino e Quattrocchi di Galliate

Parziali: 27-22, 47-36 (20-14), 64-59 (17-23), 79-76 (15-17)