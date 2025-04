A 'Empolichescrive' il debutto letterario di Gianmarco Lotti con ‘Piccola umanità’

A “Empolichescrive”, l’esordio letterario di Gianmarco Lotti che presenterà il suo primo libro intitolato ‘Piccola umanità’ (Affiori, 2024). L’evento si svolgerà negli spazi della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli (via Cavour, 36), venerdì 18 aprile 2025, alle 17.30. Dialogherà con l’autore, il giornalista e coordinatore dell’ufficio stampa del Comune di Empoli, Elia Billero. L’ingresso è libero.

IL LIBRO - Sara vive la sua vita in base al lavoro. Leopoldo lotta col suo corpo e si sente in gabbia. Beppe crede che gli esseri umani siano come i crostini misti. Ada ha scoperto come fare soldi mandando il malocchio alla gente su internet. E poi c’è chi chiede un caffè corretto in un campo di concentramento, chi vende i santini NFT, chi è costretto per studio o lavoro a emigrare suo malgrado e deve affrontare la partenza o il ritorno. Sono alcuni dei personaggi di Piccola umanità, una carrellata di narrazioni brevi e contemporanee, quasi come fossero dei reel letterari. Uomini e donne dei nostri giorni, coi loro tic e le loro debolezze: è il ritratto di una generazione, quella dei trentenni o quarantenni di oggi, a volte serio e a volte – molte volte – pervaso di ironia e sarcasmo.

L’AUTORE - Nato nel 1991 a Firenze, Gianmarco Lotti č originario di Staffoli (Santa Croce sull’Arno) e si divide tra la Toscana e Perugia. È giornalista pubblicista, collabora con diverse testate tra cui gonews.it e Repubblica, è anche co-conduttore dei due podcast sportivi Tunnel e Destinazione Paradiso. “Piccola umanità” è il suo esordio letterario.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa