Alluvione, Empoli in Azione: "Necessari piani di emergenza per canili e gattili"

L'ultima alluvione che ha colpito la nostra città ha messo in luce, tra le tante criticità, anche la difficoltà nella gestione degli animali domestici. Cani e gatti, nostri compagni di vita, si sono trovati in situazioni di pericolo e disagio, così come i loro padroni. È fondamentale che questa esperienza ci insegni a prevenire, per evitare di ripetere gli stessi errori in futuro.

Piani di emergenza per canili e gattili. In primo luogo, è necessario che canili e gattili vengano dotati di piani di emergenza efficaci. Già con l'allerta arancione, si dovrebbe attivare un protocollo per l'affido temporaneo degli animali ai volontari, riducendo così il numero di ospiti presenti nelle strutture e facilitando le operazioni di soccorso in caso di allerta rossa o in caso di necessità di interventi urgenti nelle strutture. Auspichiamo che, al di là dei necessari interventi urgenti della fase post-emergenziale, si faccia tesoro dell’accaduto. La prevenzione è la vera arma per far si che "domani" si possano gestire con maggiore tranquillità ed efficacia altre eventuali situazioni.

Un appello alla collaborazione. La gestione degli animali domestici durante le emergenze è una responsabilità condivisa. Istituzioni, associazioni, volontari e cittadini devono collaborare per garantire la sicurezza e il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Empoli in Azione si impegna a promuovere iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, affinché la nostra città sia sempre più preparata ad affrontare le emergenze, senza lasciare indietro nessuno.

Ci rendiamo altresì disponibili ad incontrare le Associazioni che gestiscono le strutture di alloggio degli animali della nostra città, anche per valutare assieme la singole situazioni e quanto potrebbe essere fatto per migliorare l’attuale stato delle cose.

Luca Ferrara, segretario Empoli in Azione

Notizie correlate