Aquateam Nuoto Cuoio brilla al Meeting 'Zenith in Onda' di Livorno

Una splendida giornata di giornata di sport, inclusione e festa quella di domenica 13 aprile, alla Piscina La Bastia di Livorno, dove si è svolto lo storico Meeting 'Zenith In Onda', manifestazione dedicata agli atleti della Special Olympics, che ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da tutta la Toscana.

Tra le società protagoniste dell’evento spicca l’ASD Aquateam Nuoto Cuoio, che quest’anno ha raddoppiato la propria presenza iscrivendo ben 20 atleti, contro i 10 della scorsa edizione. Nonostante qualche defezione dell’ultimo momento a causa delle influenze stagionali, 14 nuotatori sono riusciti a prendere parte alla competizione, portando entusiasmo, energia e risultati eccezionali.

Tutti gli atleti in gara hanno conquistato una medaglia, confermando l’impegno e la crescita costante del gruppo.

A scendere in vasca sono stati i veterani e plurimedagliati:

Giulio Bachi (Castelfranco di Sotto)

Giulia Campigli (Fucecchio)

Marco Del Vivo (Castelfranco di Sotto)

Federico Fadda (Santa Croce sull’Arno)

Simone Marchiori (Castelfranco di Sotto)

Emiliano Micheli (Fucecchio)

Maraco Paciello (Castelfranco di Sotto)

Diego Ventavoli (Pontedera)

Accanto a loro, per la prima volta in una competizione Special Olympics, si sono lanciati in vasca con grinta e determinazione i nuovi arrivati:

Irene Cosci (San Miniato)

Riccardo Di Domenico (San Miniato)

Besard Kurseli (Santa Croce sull’Arno)

Cesare Pacella (San Miniato)

Giovanni Maria Ragaiolo (San Miniato)

Michele Tornabene (Santa Croce sull’Arno)

"Le prestazioni in acqua sono state magnifiche - raccontano con emozione gli allenatori -. I più esperti hanno mostrato un perfetto controllo delle gare e delle emozioni, mentre i debuttanti hanno affrontato la prova con coraggio e una straordinaria voglia di riuscire. Ed è proprio questo spirito a rendere le loro medaglie ancora più preziose".

"Un sentito ringraziamento va agli atleti in primis e le loro famiglie per la fiducia e il supporto che ci hanno offerto in questa affollatissima edizione - dichiara lo Staff di Aquateam -. Un ringraziamento speciale va alla società Zenith di Livorno che ha organizzato magistralmente, a tutti i fantastici volontari sul bordo vasca, ai giudici attenti e pazienti, al cronometraggio, allo speaker, al servizio medico e tutto lo staff della piscina. Grazi e a tutti", conclude.

