Asfaltature in partenza in 20 strade interessate dai lavori idrici a Pisa

Ha preso il via nei giorni scorsi a Pisa un esteso piano di asfaltature su tutto il territorio comunale che interesserà oltre 20 strade cittadine. Gli interventi, della durata di circa due mesi, si concluderanno entro il 7 giugno 2025 e rappresentano la fase finale di un'importante operazione di riqualificazione infrastrutturale, realizzata in sinergia tra Comune di Pisa e Acque.

Il piano prevede ripristini stradali completi nei tratti in cui, nei mesi scorsi, sono stati effettuati lavori alla rete idrica e fognaria. Le asfaltature interesseranno diverse vie della città, tra cui via Squartini, via Pontecorvo, via Capiteta, via Arginone, via Emilia, via Malasoma, via Immaginetta, via Fagiana (da via Benozzo Gozzoli al civico 72), via Benozzo Gozzoli (da via Fiorentina a via Fagiana), via Maggiore di Oratoio sud (da via Malasoma fino al termine della via) e via Maggiore di Oratoio nord (da inizio via per circa 350 metri verso nord).

A queste si aggiungono altre strade in cui gli interventi riguardano tratti specifici, tra cui via della Gherardesca (nei pressi dei civici 33, 10, 3 e all’intersezione con via Meucci), via Meucci (da via della Gherardesca a via Malasoma), via Scornigiana (da via Squartini a via Bracci Torsi), via Bracci Torsi (da via Emilia al civico 51), via Gentili (dal civico 14 all’intersezione con via Bracci Torsi), via Montanelli (da via Depretis a via della Ferrovia, inclusi i civici 244 e 230), via Depretis (per 40 metri da via Montanelli), via Ferrovia (da via Montanelli al civico 6), e S.R. 206 - via Emilia (all’altezza del km 44+550, attraversamento).

Un investimento da 16 milioni per la nuova rete fognaria. Le asfaltature seguono il completamento di un maxiprogetto di riqualificazione del sistema fognario e depurativo della città, realizzato da Acque in collaborazione con il Comune di Pisa. L’intervento, che ha comportato un investimento complessivo di 16 milioni di euro, ha visto la realizzazione di oltre 25 chilometri di nuove condotte, il collegamento alla rete fognaria di numerose nuove utenze e l’eliminazione definitiva degli ultimi scarichi diretti non depurati. Contestualmente, sono stati ammodernati e potenziati diversi impianti di depurazione, contribuendo a una maggiore qualità e sostenibilità del servizio idrico a livello urbano.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa