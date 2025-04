Auto in sosta selvaggia fa saltare corsa bus Livorno-Pisa, AT valuta denuncia

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare se sussistano le cause per denunciare per interruzione di pubblico servizio il proprietario dell’automobili che, parcheggiata in sosta vietata, ha bloccato il servizio bus.

I fatti sono accaduti sabato 12 aprile 2025, dalle 13;15 alle 14;20, all’imbocco del controviale Carducci a Livorno dove l’auto ha impedito al bus della corsa da Livorno a Pisa di svoltare e continuare la propria corsa. Il bus è rimasto fermo per oltre 1 ora. La corsa è stata soppressa e i clienti sono stati fatti salire sulla vettura successiva. Altre due corse bus sono state deviate, in attesa che la viabilità fosse ripristinata. Cosa che è avvenuta solo dopo l’intervento della Polizia Municipale che ha fatto rimuovere l’automobile in divieto di sosta.