Buona la prima di 'Psicologo on the road' a Grassina: le prossime tappe a Bagno a Ripoli

'Psicologo on the road', buona la prima per il camper che promuove la salute mentale. Venerdì scorso ha riscosso una buona partecipazione la prima sosta nel territorio ripolese, nella frazione di Grassina. Accanto alle persone salite al bordo del camper per il colloquio gratuito di 30 minuti con gli psicologi, molti i cittadini che si sono fermati per chiedere informazioni. Il prossimo appuntamento con 'Psicologo on the road' è per questo mercoledì nella frazione capoluogo: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il camper sosterà in largo Emanuela Loi in via Fratelli Orsi, pronto ad accogliere e ascoltare i cittadini dai 5 anni in su (autorizzazione dei genitori obbligatoria per i minori di 18 anni).

Il progetto, ideato dallo psicologo e psicoterapeuta Maurizio Cinquini di Studiopsichefirenze e realizzato grazie al sostegno economico del Comune di Bagno a Ripoli e della Società della Salute Fiorentina Sud-Est, farà poi rotta verso Antella. Giovedì 24 aprile il camper sarà raggiungibile nelle adiacenze di piazza Peruzzi, dalle 16 alle 20.

Gli incontri, sedici in totale, proseguiranno fino alla fine di giugno nelle tre frazioni. In calendario anche alcune tappe speciali pensate soprattutto per gli utenti più giovani. Per due volte 'Psicologo on the road' farà sosta alla scuola superiore Isis Gobetti Volta (lunedì 5 e lunedì 12 maggio, incontri dedicati ai soli studenti e alla comunità scolastica), martedì 3 maggio invece il camper sarà ospitato alla Biblioteca comunale di via di Belmonte (dalle 15 alle 19). In programma anche un’inedita uscita “by night” la sera di venerdì 9 maggio nei luoghi del divertimento dei giovani ripolesi: l’appuntamento è nei pressi di piazza Peruzzi all’Antella.

Ogni utente potrà usufruire gratuitamente fino a un massimo di 5 colloqui della durata di 30 minuti ciascuno. Per parlare con gli psicologi di strada, si può aspettare il proprio turno presentandosi direttamente al camper ma è consigliato prenotare in anticipo chiamando i numeri: 3200978601-3389561506. Il servizio è totalmente gratuito per i cittadini. Per gli utenti minorenni sarà necessaria l’autorizzazione dei genitori. Il progetto, grazie alla sinergia con Azienda Ausl Toscana Centro e Sds, oltre a fare prevenzione, consentirà di ottenere un monitoraggio della salute mentale sul territorio.

Di seguito il calendario integrale di 'Psicologo on the road' a Bagno a Ripoli:

Aprile

11 Venerdì – Grassina 9.00-13.00 (adiacenze area mercato, via Bikila)

16 Mercoledì – Bagno a Ripoli 9.00-13.00 (Largo Emanuela Loi, via Fratelli Orsi)

24 Giovedì – Antella 16.00-20.00 (adiacenze piazza Peruzzi)

Maggio

2 Venerdì – Grassina 9.00-13.00 (adiacenze area mercato, via Bikila)

5 Lunedì – Isis Gobetti-Volta (via Roma)

7 Mercoledì – Bagno a Ripoli 9.00-13.00 (Largo Emanuela Loi, via Fratelli Orsi)

9 Venerdì – Antella by night dalle ore 20.30 (adiacenze piazza Peruzzi)

12 Lunedì – Isis Gobetti-Volta (via Roma)

15 Giovedì – Antella 16.00-20.00 (adiacenze piazza Peruzzi)

23 Venerdì – Grassina 9.00-13.00 (adiacenze area mercato, via Bikila)

28 Mercoledì – Bagno a Ripoli 9.00-13.00 (Largo Emanuela Loi, via Fratelli Orsi)

Giugno

3 Martedì – Biblioteca 15.00-19.00 (via di Belmonte, 38 – Ponte a Niccheri)

5 Giovedì – Antella 16.00-20.00 (adiacenze piazza Peruzzi)

13 Venerdì – Grassina 9.00-13.00 (adiacenze area mercato, via Bikila)

18 Mercoledì – Bagno a Ripoli 9.00-13.00 (Largo Emanuela Loi, via Fratelli Orsi)

26 Giovedì – Antella 16.00-20.00 (adiacenze piazza Peruzzi)

Info e calendario: www.comune.bagno-a-ripoli-fi.it

Psicologo On The Road è un progetto di Studiopsiche del Dottor Maurizio Cinquini, psicologo e psicoterapeuta, realizzato insieme al Comune di Bagno a Ripoli e alla Società della Salute Fiorentina Sud-Est.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa

