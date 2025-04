Cerreto Guidi, convocato il Consiglio comunale per il 16 aprile

È convocato per mercoledì 16 Aprile, alle ore 21,00, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono sei gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Ratifica deliberazione G.C. N.65 07/03/25 avente ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione 2025/2027, al DUP 2025/2027, e alla Nota integrativa”;

3. Regolamento comunale per l’utilizzo delle postazioni informatiche e del servizio internet presso la Biblioteca comunale;

4. Petizione popolare presentata dal Gruppo Consiliare Partito Comunista Italiano per l’intestazione dell’attuale Piazza Umberto I a Nada Parri;

5. Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto Guidi sulla espressione di vicinanza e gratitudine alle forze dell’ordine, alle forze armate e alla Polizia Municipale;

6. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto Guidi in merito alle problematiche relative al traffico di afflusso alla Scuola Media “Gino Strada”, sita in Cerreto Guidi, Via Ildebrandino 23, in coincidenza dell’ingresso mattutino degli studenti in detta scuola.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa