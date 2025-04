Nuovi controlli dei carabinieri a Santa Croce, Giannoni: "Presenza che ha valore"

Continuano i controlli delle forze dell'ordine a Santa Croce sull'Arno, questa volta da parte dei carabinieri, dopo che il sindaco Roberto Giannoni, insieme al collega di Castelfranco di Sotto, Fabio Mini si erano rivolti alla prefettura per chiedere, nei limiti del possibile, una maggiore presenza della forze dell'ordine a seguito dei fatti di 10 giorni fa in piazza Fratelli Cervi. Un primo segnale in tal senso si era visto con la presenza degli equipaggi del commissariato di Pontedera durante la settimana scorsa.

Tra venerdì e sabato della scorsa settimana è arrivato un secondo segnale molto importante per il territorio, con i servizi ad “alto impatto” dei carabinieri della compagnia di San Miniato. “Sono contento come sindaco e come cittadino che lo scorso fine settimana i carabinieri fossero in forze a Santa Croce sull'Arno, con ben 14 militari dell'Arma. Anche se nella nostra realtà siamo abituati a vedere sempre i carabinieri in giro, avere così tanto personale in un momento delicato come il fine settimana ci rincuora, al di là del numero di sanzioni o denunce che sono emerse. Ai carabinieri di Santa Croce, al comandante di compagnia, il maggiore Francesca Lico, al comando provinciale dell'Arma e al prefetto vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per questa pronta risposta a un episodio che aveva fatto preoccupare noi amministratori e la popolazione. Naturalmente non si risolve tutti i problemi in un giorno, ma già la presenza dei militari ha un forte valore deterrente nel contrasto ai reati contro il patrimonio e contro la persona”.

“E' quindi auspicabile – conclude Giannoni – che tali operazioni vengano svolte almeno con una certa frequenza in modo che le forze dell'ordine possano, con la professionalità che le contraddistingue, approfondire quelle situazioni che loro riterranno meritevoli di maggiore attenzione”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

