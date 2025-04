Donne e mercato del lavoro: Claudia Olivetti ospite di Unifi Chairs

Claudia Olivetti, docente di Economia presso il Dartmouth College di Hanover (USA), sarà la sesta ospite di Unifi Chairs, il ciclo di appuntamenti con premi Nobel, studiosi d’eccellenza e personalità di chiara fama inaugurato per il centenario dell’Ateneo fiorentino e realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.

Membro del CESifo Research Network, Claudia Olivetti è ricercatrice associata presso il National Bureau of Economic Research (NBER), in cui ricopre il ruolo di co-direttrice del gruppo di lavoro Gender in the Economy. La sua ricerca si concentra sulle donne nel mercato del lavoro, compresi salari, orari e carriere, nonché sulla mobilità intergenerazionale e sulle istituzioni matrimoniali in una prospettiva storica. Ha analizzato il fenomeno del baby boom, della salute materna e delle prospettive storiche e comparative sul divario di genere.

Il primo incontro è intitolato “Società in trasformazione: il ruolo della parità di genere nella crescita economica”, sarà aperto a tutti e si terrà martedì 15 aprile in Villa Ruspoli (Sala Rossa, piazza della Indipendenza 9 – ore 17).

Dopo i saluti istituzionali portati da Giorgia Giovannetti, delegata ai Rapporti Internazionali e agli accordi multilaterali, la discussione affronterà il tema della partecipazione femminile al mercato del lavoro, approfondendone la relazione con la crescita economica. Verrà analizzata la curva a forma di "U" dell'offerta di lavoro femminile, un modello che spiega come la partecipazione delle donne al lavoro vari con il livello di sviluppo economico. Verrà discusso, inoltre, l'impatto della maternità sulle carriere femminili ("child penalty") e illustrato il ruolo delle politiche pubbliche e aziendali nel ridurre il divario di genere.

Mercoledì 16 aprile al Campus di Novoli è in programma un seminario per studenti Unifi, dal titolo“The evolution of gender in the labor market”, che ripercorrerà l'evoluzione dello studio di genere nel mercato del lavoro.

Olivetti analizzerà in particolare il rapporto tra lo sviluppo del pensiero accademico su questo argomento e gli sviluppi reali della disuguaglianza di genere dagli anni Ottanta a oggi. Il seminario sarà introdotto da Giorgia Giovannetti e si terrà in lingua inglese.

Fonte: Università degli Studi di Firenze

Notizie correlate