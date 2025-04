Empoli accoglie il talento musicale di Giuseppe Andaloro: concerto al Palazzo delle Esposizioni

Il Palazzo delle Esposizioni di Empoli è pronto a ospitare un nuovo, grande evento dedicato alla musica classica. Mercoledì 16 aprile 2025 alle 21, è in programma il concerto del pianista Giuseppe Andaloro, musicista di respiro mondiale, fra l’altro ultimo italiano ad essere risultato vincitore assoluto del Concorso Pianistico Internazionale 'F. Busoni' di Bolzano. Considerato uno degli interpreti più apprezzati della sua generazione, ha svolto sin da giovanissimo un'intensa attività concertistica ospite di importanti festival e nelle più prestigiose sale del mondo fra le quali Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Sala Santa Cecilia del Parco della Musica di Roma, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Petruzzelli di Bari, Mozarteum Großer Saal di Salisburgo, Salle Gaveau e Salle Cortot di Parigi, Royal Festival Hall e Queen Elisabeth Hall di Londra, Konzerthaus di Berlino, Sumida Triphony Hall e Pablo Casals Hall di Tokyo, Esplanade Auditorium di Singapore e Concert Hall di Hong Kong.

Ad accompagnarlo saranno i cinquanta professori dell’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, una compagine nata nel 2024 in occasione del centenario per la morte del compositore empolese, in seguito a un protocollo d’intesa tra il Centro Busoni e il Contrappunto. Il suo debutto è avvenuto in occasione della messa in scena di 'Turandot' di Ferruccio Busoni, il 5 luglio 2024 in piazza Farinata degli Uberti, fra i luoghi simbolo della città.

A dirigere il concerto, dedicato alla memoria di Mariapia Albano Pagni, figura di spicco del panorama culturale cittadino e Presidente del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli dal 1989 al 1995, sarà il Maestro Damiano Tognetti.

Il programma musicale è costituto da alcuni dei più celebri e affascinanti titoli della storia della musica occidentali, quali il 'Concerto per pianoforte e orchestra n.3 in re minore, op.30' di Sergej Rachmaninov, 'Pavane pour une infante défunte” e “Boléro' di Maurice Ravel, di cui ricorrono centocinquant’anni dalla nascita.

"Siamo molto orgogliosi di poter offrire alla città e al territorio questo concerto, non solo per la bellezza del programma musicale, quanto perché simboleggia una concreta comunione di intenti e aspirazioni tra il Centro Busoni e l’associazione il Contrappunto - sottolinea Lorenzo Ancillotti, Direttore artistico del Centro Busoni - Dal luglio 2024, Empoli può vantare una grande orchestra cittadina, costituita da musicisti eccellenti, molti dei quali provenienti da alcune delle più importanti compagini del panorama nazionale e in questi mesi sono già state numerose le occasioni nelle quali questo grande gruppo strumentale si è fatto apprezzare da pubblico e critica. Suonare insieme a Giuseppe Andaloro ci consente di immaginare una preziosa simbiosi artistica, nel nome della grande musica e del nostro Ferruccio Busoni, che, siamo certi, sarebbe davvero orgoglioso di ciò che stiamo facendo per promuoverne la memoria".

L’ingresso all’iniziativa, parte della stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e in coproduzione con l’associazione Il Contrappunto, è a pagamento. Il costo dei biglietti è di 15 euro intero, 12 ridotto per soci Unicoop Firenze, over 65, under 26 e gruppi convenzionati; di 6 euro per Under 18 e studenti (prezzo valido anche per il 1° accompagnatore di studenti minorenni); ingresso gratuito per Under 6. Le prevendite dei biglietti sono attive a Empoli alla Libreria Rinascita (via Ridolfi 53) e da Bonistalli Musica (via F.lli Rosselli 19), online su eventbrite.it. Per il concerto è attiva anche la promozione “MUSICAX2 Share the music!”, un biglietto omaggio per ogni biglietto acquistato per acquirente di età compresa fra i 18 e i 35 anni. Per gli abbonati alla stagione concertistica del Centro Busoni “Porta un amico al concerto”, un biglietto omaggio per ogni abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro Busoni scrivendo a csmfb@centrobusoni.org.

Giuseppe Andaloro Vincitore del primo premio e di tutti i premi speciali in alcuni dei più prestigiosi concorsi internazionali (London World, Sendai, Hong Kong, Porto, 'Ferruccio Busoni' di Bolzano), nel 2005 è stato premiato per 'Meriti Artistici' anche dal Ministero Italiano per i Beni e le Attività Culturali. Considerato uno degli interpreti più apprezzati della sua generazione, svolge sin da giovanissimo un'intensa attività concertistica ospite di importanti festival e presso le più prestigiose sale del mondo (fra cui Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Sala Santa Cecilia del Parco della Musica di Roma, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Petruzzelli di Bari, Mozarteum Großer Saal di Salisburgo, Salle Gaveau e Salle Cortot di Parigi, Royal Festival Hall e Queen Elisabeth Hall di Londra, Konzerthaus di Berlino, Sumida Triphony Hall e Pablo Casals Hall di Tokyo, Esplanade Auditorium di Singapore, Concert Hall di Hong Kong). Si è inoltre esibito come solista con la London Philharmonic Orchestra, NHK Symphony Orchestra di Tokyo, Singapore Symphony Orchestra, Hong Kong Philharmonic Orchestra, Philharmonische Camerata Berlin, London Mozart Players, Orchestra dell'Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma, Orchestra Giuseppe Verdi di Milano, Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, collaborando con direttori del calibro di Vladimir Ashkenazy, Gianandrea Noseda, Andrew Parrott, e con artisti quali Sarah Chang, Anna Tifu, Giovanni Sollima, Sergej Krylov, John Malkovich. Tiene masterclasses in Italia e all'estero ed è stato a sua volta membro di giuria in importanti concorsi internazionali. E’ stato ospite presso varie emittenti Radio-TV ed ha al suo attivo numerose incisioni discografiche per etichette quali Warner, Sony, Naxos, BAM e altre ancora.

