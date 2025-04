Fucecchio ricorda Luciano Cinelli: raccolti 2.300 euro per l’Associazione Senologica di Pisa

Ancora una volta il binomio sport e solidarietà ha fatto centro. In occasione della giornata dedicata a ricordare il bomber fucecchiese Luciano Cinelli, promossa sabato scorso dal neonato Comitato 'Con le Donne per la Vita' di Fucecchio, sono stati raccolti 2300 euro che saranno devoluti all'ASI - Associazione Senologica Internazionale di Pisa.

Una mattina intensa e molto sentita al teatro Pacini, tra video e ricordi, sapientemente condotta dal giornalista fucecchiese Jacopo Cecconi, alla quale sono intervenuti la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, i rappresentanti dell’A.C. Giovani Fucecchio e del Fucecchio Calcio, Sergio Gasparri, uno dei promotori dell’evento nonché amico fraterno di Luciano Cinelli, l’ex calciatore Riccardo Cenci e l’allenatore Mauro Marchi. Grande emozione durante la proiezione dei contributi video di Renzo Ulivieri, Massimiliano Alvini e Moreno Roggi, che hanno fatto seguito a quello della presidentessa dell’ASI Edna Ghobert. Durante la mattina è stata inoltre ripercorsa la storia calcistica di Vincenzo Pascucci, con il figlio e la figlia presenti sul palco, attraverso le parole dei suoi compagni e dei suoi allievi, per poi lasciare spazio alle premiazioni di due giovani talenti, Lorenzo Sciapi e Filippo Bellini. La giornata è proseguita infine con il pranzo presso la sede della contrada Sant’Andrea, partner dell’evento insieme alla Pro Loco di Fucecchio.

“Abbiamo assistito ad una bellissima pagina di calcio romantico e sociale, che fortunatamente a Fucecchio vive ancora oggi – commenta la sindaca Emma Donnini –. Ringrazio tutto il comitato organizzatore, Jacopo Cecconi per essere venuto appositamente da Roma e due donne come Meri Menichetti e Lori Vanni che nel loro dolore hanno trovato una forza incredibile. In tutto questo, è stato bello vedere in gruppo di uomini che hanno scoperto la loro parte femminile, realizzando un evento con lo scopo di sostenere una fondazione come l’ASI. Grande, inoltre, l’emozione di assistere a tante testimonianze che hanno voluto omaggiare due figure importanti per il calcio fucecchiese come Luciano Cinelli e Vincenzo Pascucci, protagonisti di una giornata che ha nuovamente confermato il grande spirito solidale della nostra comunità”.

Il primo di una serie di eventi che proseguiranno nei prossimi mesi all’insegna dello sport e della solidarietà: il 25 maggio in programma a Galleno una partita di vecchie glorie ed un’iniziativa di calcio camminato con pranzo a seguire, mentre nei giorni 30 e 31 agosto allo stadio Corsini di Fucecchio si terrà un quadrangolare giovanile.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

