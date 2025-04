Giovane investita e scontro in moto, due incidenti nella mattina a Empoli

Due incidenti distinti si sono verificati questa mattina, a distanza di mezz'ora, sulle strade di Empoli. Poco dopo le 7.30, lungo viale Boccaccio, una 14enne è stata investita da un mezzo: da quanto si apprende la giovanissima, che sarebbe stata sulle strisce pedonali, ha riportato traumi agli arti inferiori. Intervenuti sul posto la polizia e due ambulanze inviate dal 118 la ragazza, che fortunatamente non sarebbe stata in gravi condizioni, è stata trasportata al vicino pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe.

Poco dopo, dall'altra parte di Empoli in zona Pontorme, intorno alle 8 per dinamica in corso di accertamento un'auto e uno scooter si sono scontrati lungo la Ss67. Il conducente della due ruote, un giovane di 16 anni, è stato soccorso dai sanitari intervenuti e trasportato in pronto soccorso all'ospedale San Giuseppe per traumi leggeri. Il traffico risultava bloccato in entrambe le direzioni.

