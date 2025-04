Guasto elettrico a Firenze, problemi per la tramvia

A causa di una interruzione all'alimentazione, le linee 1 e 2 della tramvia di Firenze sono rimaste ferme nel pomeriggio di lunedì 14 aprile. I tecnici si sono messi al lavoro con tutte le squadre disponibili per individuare il guasto. Il problema tecnico si è verificato poco dopo le 16.

È stato attivato un servizio di bus sostitutivi per ovviare ai problemi dello stop. La linea 1 dopo due ore è tornata operativa nel tratto da Villa Costanza a viale Talenti, mentre è completamente ferma la T2. Autolinee Toscane sta cercando di sopperire con alcune vetture per coprire le tratte Peretola-Valfonda, Careggi-Valfonda e San Marco-Valfonda. Le indicazioni vengono trasmesse tramite messaggi audio alle fermate ogni 5 minuti, perché i pannelli luminosi non recepiscono il messaggio. Le squadre di manutenzione sono al lavoro su tutte le linee.

In riferimento all’interruzione dell’alimentazione elettrica delle linee 1 e 2 della Tramvia, E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) precisa di "aver effettuato tutte le verifiche del caso e di non avere alcun disservizio sulla rete elettrica di propria competenza, che risulta regolarmente funzionante. Il problema probabilmente riguarda l’impianto elettrico privato del cliente, su cui E-Distribuzione non può intervenire: i tecnici della società elettrica sono comunque a disposizione per ogni supporto ed eventuali ulteriori approfondimenti tecnici".

Entrambe le linee sono state riaperte verso le 18.30.

Notizie correlate