Il weekend del vivaio gialloblu: tutti i risultati delle giovanili e del minibasket scese in campo

UNDER 19 REGIONALE

Sconfitta casalinga per i ragazzi di Carlo Gozzi, che nella prima giornata di ritorno della seconda fase cedono il passo alla Balocesto per 59-64. Dopo una prima parte in perfetto equilibrio, con i gialloblu che vanno all’intervallo sul +2 (35-33), nella ripresa i fiorentini prendono in mano l’inerzia e passano a condurre toccando il 42-48 alla terza sirena. Un vantaggio che gli ospiti amministrano nella frazione finale, andando a prendersi i due punti.

Prossimo impegno martedì 15 aprile alle 21:30 sul campo dei Jokers Firenze.

Abc Castelfiorentino – Baloncesto Firenze 59-64

Tabellino: Bici 9, Parilla 14, Bernardoni 12, Kamberaj 7, Giglioli 12, Altamore 1, Barlabá 4, Fiorentini, Jelassi, Macalindong, Uci. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 20-20, 15-13, 7-15, 17-16

UNDER 17 GOLD

Vittoria in volata per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che a fil di sirena conquistano il match casalingo ai danni del Cmb Valdarno: 63-62 il finale al PalaBetti. Ad approcciare meglio sono proprio i gialloblu, che allungano sul +6 al primo riposo, salvo poi subire la rimonta degli ospiti che vanno all’intervallo in perfetta parità (33-33). Al rientro l’Abc prova a girare di nuovo l’inerzia ristabilendo due possessi di vantaggio alla terza sirena (46-41), ma nell’ultimo quarto il copione si ripete, con Valdarno che ricuce e i possessi finali che decidono la sfida.

Prossimo impegno sabato 19 aprile alle 16 sul parquet del Bottegone.

Abc Castelfiorentino – Cmb Valdarno 63-62

Tabellino: Baldi 2, Rosi 15, Bufalini 13, Costantini 24, Bini 5, Zampacavallo 2, Garbetti 2, Fedeli, Simoncini, Ciulli ne. All. Corbinelli.

Parziali: 20-14, 13-19, 13-8, 17-21

UNDER 15 GOLD

Splendido successo all’overtime per i ragazzi di Eraldo Mazzuca, corsari sul parquet di Asciano, terza della classe, per 64-71. Dopo un primo quarto di rincorsa, i gialloblu accorciano le distanze nella seconda frazione fino al -3 di metà gara (32-29). Botta e risposta nella seconda parte, con le squadre che viaggiano a braccetto senza che nessuna riesca a prendere vantaggi consistenti: si arriva così al punto a punto finale, che sul 57-57 rimanda il verdetto all’extratime. Senza storia i cinque minuti supplementari, con i gialloblu che prendono in mano il controllo e amministrano con autorità la volata.

Prossimo impegno sabato 26 aprile alle 18 al PalaBetti contro il Pino Firenze.

Basket Asciano – Abc Castelfiorentino 64-71 dts

Tabellino: Paniccià 17, Di Carlo 15, Pagliai 13, Bertelli 7, Pirrone 5, Profeti 12, Capuana 2, Giovannoni, Capocchini, Bianchi, Bufalini, Barnini. All. Mazzuca.

Parziali: 17-10, 15-19, 9-11, 16-17, 7-14

UNDER 14 GOLD

Importante successo a Firenze per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che espugnano il parquet dell’Olimpia Legnaia per 54-63. Grande equilibrio nelle prime due frazioni di gioco, con il botta e risposta che vale il 30-29 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi, però, i gialloblu alzano le barricate in difesa e scavano il solco, piazzando il break che indirizza la sfida: 39-49 al 30′. Un vantaggio che un’Abc compatta e solida riesce a difendere nell’ultima frazione, mettendo i due punti sulla via di Castello.

Prossimo impegno mercoledì 23 aprile alle 16:30 sul parquet della Virtus Siena.

Olimpia Legnaia – Abc Castelfiorentino 54-63

Tabellino: Profeti 27, Bertelli 13, Pirrone 18, Giovannoni 5, Torregrossa, Cipolla N., Cipolla T., Anton, Gazzarrini, Scherillo, Faffi, Barbieri. All. Corbinelli.

Parziali: 18-18, 12-11, 9-20, 15-14

UNDER 13 REGIONALE

Sconfitta amara lontano da casa per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che cadono a Terranuova Bracciolini per 62-50. Prosegue, dunque, la striscia negativa dei gialloblu, che cedono il passo ai locali inciampando nel quarto ko consecutivo.

Prossimo impegno domenica 27 aprile alle 11:30 al PalaBetti contro Valbisenzio.

Terranuova Basket – Abc Castelfiorentino 62-50

Sono scesi in campo: Iori, Marzuoli, Lisi, Allegra, Bagnoli, Galli, Vanni, Battaglia, Scarscelli, Costa, Cetti, Sardelli. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

UNDER 15 FEMMINILE

Si chiude con la sconfitta casalinga per mano della capolista la seconda fase delle ragazze di Alberto Ciampolini, che al PalaGilardetti si arrendono per 32-71 a Terranuova. Gara subito indirizzata dalle ospiti, che fin dalla palla a due prendono in mano il controllo del match per poi allungare e allargare pian piano la forbice fino al quarantesimo.

Adesso riposo in attesa dei calendari della terza fase.

Basket Castelfiorentino – Terranuova Basket 32-71

Tabellino: Jahelezi N. 8, Zenarti 2, Antognotti 18, Murati 4, Ciampolini, Mancini, Jahelezi S., Arcara, Montanelli, Panzani, Dainelli, Latini. All. Ciampolini. Ass. Bellantoni.

Parziali: 5-18, 15-20, 4-17, 8-16

MINIBASKET

Weekend davvero con i fiocchi quello del settore minibasket gialloblu, che ha visto in campo i gruppi Esordienti 2013, Aquilotti Big 2014 e Pulcini 2018. Gli Esordienti di Alberto Ciampolini e Giovanni Corbinelli hanno portato a casa il match casalingo contro Terranuova aggiudicandosi con autorità tutti e quattro i tempini di gioco. Doppio successo interno anche per gli Aquilotti Big di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi: il gruppo Giallo si è imposto su Reggello mentre il gruppo Blu ha avuto la meglio sulla Florence. Una mattina di grande festa, infine, per i Pulcini di Nicol Banchelli e Raffaele Macalindong, protagonisti del concentramento organizzato dalla Virtus Siena, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità.

Adesso sosta pasquale, con la ripresa dei campionati in programma per il weekend 26/27 aprile.

