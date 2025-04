'L'Officina delle Feste' di Simon Salvadori si trasferisce a San Miniato Basso: inaugurata la nuova sede

Una nuova casa per L’Officina delle Feste, l'attività dell'imprenditore Simon Salvadori, ovvero il conosciutissimo “Clown Fagiolino” inaugura la sua nuova sede a San Miniato Basso, in Via Tosco Romagnola Est n.743, alla presenza del Sindaco di San Miniato Simone Giglioli e del Responsabile Territoriale Confcommercio Provincia Pisa Luca Favilli.

“Questa attività è nata 12 anni fa in Viale della Stazione, ed è sempre stata lì dove abbiamo mosso i primi passi,” racconta Simon Salvadori “Con il tempo siamo cresciuti, e con noi anche la mole di lavoro: se prima accoglievamo il singolo cliente in cerca di un palloncino, oggi ci vengono richiesti allestimenti completi per feste sempre più importanti”.

Dalla vendita di oggettistica per party all’organizzazione di eventi personalizzati: “Da anni ci occupiamo di allestimenti, coordinati in carta, confetti e animazione per bambini con il gruppo ‘Fagiolino Feste’. Siamo strutturati per matrimoni, compleanni, feste aziendali e molto altro ancora. Abbiamo inoltre inserito il servizio di event planner, grazie alla collaborazione con Noemi Campigli, una professionista del settore che sarà a disposizione dei clienti per supportarli nell’organizzazione degli eventi in ogni dettaglio. Il passaggio da una piccola realtà a una struttura più ampia rappresenta un grande passo, ma lo affrontiamo con entusiasmo e tanta fiducia nel futuro”.

Soddisfatto del percorso il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Favilli: “Questa nuova sede è il simbolo della passione, della dedizione e della costanza. La crescita dell’attività di Simon dimostra come, con serietà e professionalità, si possano raggiungere traguardi importanti. Una realtà che rappresenta un importante valore aggiunto per il territorio e si arricchisce con nuove sinergie e collaborazioni: un gioco di squadra in grado di far vincere tutti. Come Confcommercio, non possiamo che fare un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura”.

“Non è scontato che l'ampliamento in nuovi spazi più ampi da parte di un attività lo si faccia restando nella stessa frazione e questo testimonia un grande amore per il proprio paese, una grande passione e grande fede nel proprio operato, lo si percepisce parlando con il giovane titolare Simon Salvadori” afferma il Presidente del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso Pierfranco Speranza “Da parte del Ccn, dimostrando sostegno e apprezzamento, vogliamo che sia anche un messaggio per altri giovani di credere nell'attività imprenditoriale e nel riuscire a crescere professionalmente scegliendo un tessuto commerciale attivo come quello di San Miniato Basso”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio Stampa