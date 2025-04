Incontro sulla legge regionale sul fine vita con il Presidente Mazzeo

Tra libertà e diritti, parlando della legge regionale sul fine vita. È il tema dell’incontro pubblico che si terrà a Vicopisano, in Sala del Consiglio, il 15 aprile alle 21:15.

Introdurrà l'Assessore Juri Filippi.

Interverranno Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana e la professoressa Francesca Giardina, ordinaria di diritto privato a riposo, dell’Università di Pisa, e coordinatrice del comitato etica clinica dell’ AOUP Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.

Modererà Simona Caroti, giornalista.

"La Toscana è la prima e, ad oggi, l’unica regione ad aver approvato una legge sul fine vita. Un risultato di cui andare fieri _ dice il Presidente Mazzeo _ frutto di un lavoro condiviso e di un confronto profondo tra istituzioni, mondo scientifico e società civile. Abbiamo scelto di stare dalla parte della libertà e della dignità delle persone, riconoscendo il diritto di ciascuno a decidere consapevolmente del proprio percorso, anche nell’ultima e più fragile fase dell’esistenza. La legge toscana non impone, ma offre strumenti, garanzie e accompagnamento, nel pieno rispetto delle volontà individuali. L’incontro di Vicopisano sarà un’occasione per raccontare questo percorso, spiegare le scelte fatte e continuare ad ascoltare. Perché i diritti si difendono ogni giorno, con coraggio e responsabilità."

"Abbiamo scelto, nel titolo del nostro incontro, le parole libertà e diritti _ spiega l'Assessore Filippi _ perché pensiamo che questi siano i sostantivi che più rappresentano la legge approvata dalla Regione Toscana e la serata che abbiamo organizzato. Ciò non significa non immaginare la difficoltà, talvolta il dolore, di chi ha visioni differenti. Significa poter disporre di un diritto in più per chi volesse utilizzarlo, senza imporre alcunché. In uno stato civile, il diritto è un 'ampio tessuto cucito con molti e diversi fili', tiene conto di infiniti contributi che si sono stratificati nei secoli. Il costume, la morale, l'approccio a ogni cosa della vita umana cambiano e si trasformano nel tempo, e così fanno le leggi. Questa è un'altra occasione _ conclude Filippi _ per proseguire nella conoscenza della nuova legge toscana ma anche della giurisprudenza prodotta in questi ultimi anni. Unpunto di arrivo, ma anche di ripartenza."

La partecipazione è libera e gratuita.

Per informazioni: comunicazione@comune.vicopisano.pi.it

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa