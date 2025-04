Martina Treviso sfiderà l'Use Rosa Scotti nei playoff

“Tutte le volte che, in tempi non sospetti, mi chiedevano chi avrei voluto evitare ho sempre detto Ragusa e Treviso perché, roster alla mano, ero sicuro che sarebbero venute fuori”. Ed invece coach Alessio Cioni non è stato accontentato visto che l’ultima giornata ha sciolto il dilemma sull’avversario playoff proprio fra queste due squadre. Sarà la Martina Treviso a sfidare l’Use Rosa Scotti e a Empoli, quando si parla della società veneta, si pensa subito a lei, Antonia Peresson. E’ bastato un solo anno con la maglia biancorossa per farne una giocatrice speciale nei ricordi di tutti, per quanto seppe fare dentro (per dirne una i 36 punti di Patti) ed anche fuori dal campo.

“Ricordo – sono parole di coach Cioni – che Antonia da noi rimase solo un anno e lasciò la nostra società solo perché passò alla massima categoria dopo una splendida stagione e non certo perché noi la volemmo mandare via o lei volle andare via. Ovvio che davanti a quella prospettiva fece giustamente una scelta. Ma Treviso è anche molto altro. Oltre a lei c’è Vespignani che è una delle migliori play della categoria e due straniere che sono forti come Stawicka e Aijanen”. “Vedendola giocare ora – prosegue – posso dire che sicuramente Treviso è una delle squadre più in forma, rispetto all’andata ha fatto un percorso diverso e, come valori assoluti, non è certo la quinta dell’altro girone ma vale sicuramente di più. Sarà un quarto molto difficile e, per passare il turno, dovremo mettere in campo la migliore versione di noi”.

Intanto si resta in attesa della comunicazione ufficiale del calendario. Si sa che gara 1 è in programma sabato prossimo, 19 aprile, alle ore 18. Gara 2 si giocherà mercoledì 23 alle 19.30 a Treviso e l’eventuale gara 3 domenica 27 aprile alle 18 sempre a Empoli.

