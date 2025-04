Montespertoli avvia il censimento delle frane e i lavori di messa in sicurezza in via San Piero in Mercato

Il Comune di Montespertoli ha avviato un’importante operazione di censimento e valutazione dei dissesti franosi presenti sul proprio territorio, aderendo alla Delibera della Regione Toscana n. 211/2025 con lo scopo di richiedere finanziamenti per la progettazione tecnica, passo indispensabile per accedere in futuro a risorse regionali e nazionali per coprire l’importo dei lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Attualmente, l’Amministrazione ha individuato sei aree soggette a richiesta di finanziamento per la progettazione: via San Piero in Mercato, via di San Ripoli – La Fornace, via di Montelupo, via Don Milani, via di Botinaccio in località 'Il Paradiso' e via delle Mimose sotto via Cafaggio. In tutte queste zone si riscontrano situazioni di fragilità geologica, con movimenti franosi attivi o potenzialmente in evoluzione, che minacciano viabilità, infrastrutture e nuclei abitati.

“Le frane non si affrontano solo con l’emergenza – sottolinea il vicesindaco Marco Pierini – ma con una visione sostenuta da studi, progettazioni e attività di prevenzione. Solo così abbiamo un quadro aggiornato e dettagliato dei punti più critici del nostro territorio. In questo senso, la nostra candidatura riguarda innanzitutto la progettazione, perché è il primo passo per ottenere poi le somme necessarie alla realizzazione delle opere. Noi non ci fermiamo”.

Oggi, lunedì 14 aprile 2025, sono peraltro partite ufficialmente le attività di messa a punto del cantiere per I lavori di messa in sicurezza della frana in via San Piero in Mercato. Si tratta di un movimento franoso che coinvolge un tratto di circa 150 metri della viabilità comunale, causando deformazioni al manto stradale e rappresentando un serio rischio per le abitazioni retrostanti.

Il progetto prevede la realizzazione nella sottoscarpa stradale di una paratia semplice di pali trivellati di grande diametro. In particolare la paratia sarà costituita da 63 pali trivellati di diametro 1000 mm e di lunghezza pari a 15.10 m dalla quota di sottoplinto, per un'altezza totale della paratia di 16.00 m dalla testa trave. L'interasse dei pali è di 1.50 m. Le teste dei pali saranno collegate con un cordolo in cemento armato. Le dimensioni del cordolo saranno: 95.00 x 1.50 x 0.80 m. Saranno infine eseguite opere accessorie come il rifacimento della carreggiata stradale e del marciapiede nel tratto oggetto di intervento, nonché opere per il corretto drenaggio delle acque. Il quadro economico dell’intervento, coperto da somme esterne al bilancio comunale, è di 1.125.000,00 Euro.

