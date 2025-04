È morto Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la letteratura. Visitò anche Certaldo

È scomparso lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, deceduto all'età di 89 anni nella mattina di domenica 13 aprile. Ad annunciare la scomparsa i figli, tramite un post su X. Premio Nobel 2010 per la letteratura, Llosa è passato anche dalla Toscana e in particolare, anche nell'Empolese Valdelsa.

Nel giugno 2014 ricevette la laurea magistrale honoris causa in Lingue e Letterature Europee e Americane dall’Università di Firenze e, nell'occasione, tenne una lectio magistralis su Boccaccio. Invitato dall'allora sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, Mario Vargas Llosa nel settembre dello stesso anno fece visita nel borgo dello scrittore e poeta del Decameron. In seguito Llosa è ritornato a Firenze, città a cui era molto legato, anche nel più recente 2022 per altre iniziative culturali.

