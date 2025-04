A Livorno, due automobilisti sono indagati per omicidio stradale in seguito a un incidente avvenuto il 13 aprile in via Leonardo da Vinci, in cui ha perso la vita un motociclista di 56 anni. I due conducenti viaggiavano in direzione opposta rispetto alla moto. La polizia municipale sta svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: