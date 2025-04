Movimenti sospetti tra Toscana e Lombardia, scoperto un magazzino della droga

Scoperto un magazzino di stoccaggio della droga, la guardia di finanza ha arrestato in flagranza un 33enne di origini albanesi, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio. Le fiamme gialle di Firenze, coadiuvate dai comandi provinciali di Milano e Lodi, hanno sequestrato oltre 15 chili di cocaina e 12 chili di marijuana, che avrebbero fruttato sul mercato circa 600mila euro, rivenuti nel magazzino e destinati alle principali "piazze di spaccio" del centro nord Italia.

La droga è stata scoperta nell'ambito dei controlli del territorio, al termine di un'attività di osservazione e di riscontri sui sistemi informativi della guardia di finanza, che hanno portato le fiamme gialle a rilevare un continuo movimento di persone gravate da precedenti specifici presso diverse "piazze di spaccio" tra Toscana e Lombardia. Monitorato negli spostamenti, ad insospettire i finanzieri è stato l'arrivo dell'uomo in un'abitazione, in zona isolata, nelle campagne lodigiane. Fermato a Caselle Lurani (Lodi), visti i precedenti a suo carico e l'assenza di una valida ragione che giustificasse la sua presenza in quel luogo, sono scattate le perquisizioni locali e personali che hanno portato alla scoperta del "magazzino" della droga: oltre alla cocaina, alla marijuana e ai contanti, sono state ritrovate anche 13 buste di cellophane e 3 cellulari così come macchinari per imbustare sottovuoto, bilancini, taglierini, bustine, zaini, il tutto sottoposto a sequestro. All'esito dell'udienza di convalida della misura cautelare, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.