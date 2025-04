Pasqua al Museo Leonardiano: ricco programma di attività ed eventi imperdibili

Con l’approssimarsi delle vacanze di Pasqua, e in concomitanza di un calendario favorevole per quel che riguarda i ponti festivi, il Museo Leonardiano ha preparato un calendario pieno di iniziative ed eventi fatti di laboratori e visite guidate, come sempre dedicati al Genio.

Il programma si rivolge a vari target, dai bambini e i ragazzi, fino a un pubblico adulto, seguendo il filo rosso della curiosità e della voglia di scoperta.

I laboratori propongono infatti di immedesimarsi nei panni di Leonardo, nello stesso tempo artista, scienziato e ingegnere, e di rivivere nell’approccio alla vita, la meraviglia e l’interesse che gli suscitava tutto ciò che lo circondava.

Partendo da alcuni disegni e testi di Leonardo, chi parteciperà ai laboratori verrà coinvolto in una serie di esperienze legate ai molteplici interessi del genio vinciano, capaci di stimolare quella curiosità e quello spirito di osservazione propri degli uomini del Rinascimento.

Gli studi artistici, scientifici e tecnici di questo discepolo della sperientia, intrecciandosi fra loro, daranno vita ad alcune attività ogni volta diverse, a seconda delle suggestioni, degli interessi e dell’età dei partecipanti.

Il programma completo

Lo sguardo di Leonardo – MuseoLab

Venerdì 18 e sabato 19 aprile, alle 11 e alle 15

Lunedì 21 e venerdì 25 aprile, alle 15 e alle 16.30

Come l’acqua così l’aria

Domenica 20 e sabato 26 aprile, alle 11

Leonardo e la meccanica – Visita animata (dai 15 anni in su)

Domenica 20 aprile, alle 15

Leonardo pittore – Laboratorio con focus al museo (dai 15 anni in su)

Lunedì 21 aprile alle 11

Sabato 26 aprile alle 15

A proposito dei Leonardo – Focus guidati al museo (dai 15 anni in su)

Leonardo e la pittura, venerdì 25 aprile alle 11

Leonardo e le macchine, venerdì 25 aprile alle 12.15

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Museo Leonardiano, museoleonardiano.it (https://museoleonardiano.it/mostra_evento/iniziative-di-aprile/), dove è possibile conoscere le modalità d’ingresso agli eventi menzionati nel programma sopra, il costo dei biglietti e avere tutti i contatti di riferimento per conoscere l’offerta completa del Museo.

Il Museo Leonardiano è aperto nelle sue sedi (Castello dei Conti Guidi, Casa Natale di Leonardo ad Anchiano e sezione “Leonardo e la pittura” in Via Roma) tutti i giorni dalle 10 alle 19, compresi i festivi e le domeniche.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune, su visit-vinci.it/calendario-eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp per rimanere aggiornati.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

