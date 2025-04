Oltre 4000 persone a 'Ponte di Parole' a Pontedera

La quarta edizione di Ponte di Parole si chiude con numeri importanti. Sono state 4000 le persone che hanno partecipato ai 63 eventi del festival letterario di Pontedera. Sei giorni, da martedì 8 a domenica 13 aprile, tra incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, confronti.

"È stato un festival pieno di vita. Insieme abbiamo costruito giorni in cui la cultura non è rimasta ferma sulle pagine, ma ha camminato con le persone di questa comunità, creando connessioni vere", è il commento del sindaco Matteo Franconi al termine della kermesse. Una iniziativa che, nei fatti, ha percorso e attraversato la città, interessando più di venti luoghi e coinvolgendo oltre 30 realtà culturali locali.

Tanti gli eventi che hanno richiamato il grande pubblico, ma in generale ogni appuntamento è stato molto frequentato. Gli scrittori che hanno aderito sono stati in totale 40, "Per una kermesse - ha detto l'assessore alla cultura Francesco Mori - che ha fatto della qualità la sua cifra stilistica e che ha messo a sistema la qualifica di Pontedera città che legge con contenuti e iniziative rilevanti. La scelta di spalmare il festival su sei giorni è stata vincente, riuscendo a creare una rassegna in stretta sinergia con la città. Un grazie a tutti i soggetti del territorio che hanno creato un vero e proprio ecosistema culturale e uno particolare all'ufficio cultura del Comune e ai bibliotecari".

"Un lavoro ricco, vario, che ha toccato tanti temi", ha ricordato il direttore del festival Simone Maioli, "Sempre nel segno della diffusione e della condivisione".

E in questa logica, accanto alle presentazioni dei libri, il coinvolgimento è avvenuto anche in altri modi, tutti molto partecipati: tra questi lo spettacolo teatrale Oh-tell-oh, il concorso letterario di racconti brevi, il percorso su Kafka ( Cantiere Kafka ), fatto con gli studenti di tutte le scuole superiori cittadine, i laboratori di scrittura. Inoltre, ogni giorno, il calendario di Ponte di Parole junior ha riservato almeno un evento ai bambini.

Ponte di Parole è stato organizzato, con il contributo e il patrocinio della Regione Toscana, dall’Amministrazione Comunale e dalla sua Biblioteca “Giovanni Gronchi”, dalla Rete Bibliolandia, dalla Fondazione per la Cultura Pontedera, da Ecofor Service S.p.A., Fondazione Piaggio e Fondazione Idana Pescioli, Piccolo Teatro Digitale, in collaborazione con le associazioni del territorio e le librerie di Pontedera e il supporto di alcuni sponsor.

Più di 30 realtà culturali del territorio coinvolte: le librerie Carrara, Equilibri, Mondadori Store Pontedera, Roma-Ubik, Segui le tue parole, Vivo!, Accademia dell’Incompiuto, Accademia Europea di Manga, Accademia Musicale Pontedera, Associazione Italiana Cultura Classica, Arci Valdera, Biblioteca Gronchi, Cineclub Agorà, Crescere Insieme odv, Centro Studi Gronchi, Crec Pontedera Fotografia, Filarmonica Volere è Potere, Fondazione per la Cultura Pontedera, Fondazione Idana Pescioli, Fondazione Piaggio, Il Carrubo, Il Forasacco, Istituto Modartech, Junco, La Compagnia del Bosco, Rete Bibliolandia, Sartoria Caronte, Senza Confini, Sete Sois Sete Luas, soci Coop Valdera, Spazio Nu, Tartablu, Tagete edizioni, Utel, Valdera Scacchi, Viviteatro.

Da quest’anno Ponte di Parole ha collaborato con due festival del territorio, Filo d’Identità e Le Parole Contano. Inoltre la kermesse si è svolta sotto l’auspicio del Centro Per il Libro e la Lettura.

Notizie correlate